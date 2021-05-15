Известный украинский бренд Bevza представил вторую часть весенне-летней кампании, которая посвящена чувствам и скрытым желаниям. В то время, когда большинство людей лишены возможности путешествовать и исследовать окружающий мир, мы все больше фокусируемся на себе, пытаясь понять наши истинные желания. Сексуальные мотивы продиктованы жаждой тактильного контакта, которого все долгое время были лишены.

Автором съемки, полной интимности и открытости, стал Стефан Лисовский, пишет Vogue UA.

«Изображения одновременно резкие и чувственные. Это другая, менее известная сторона эстетики бренда Bevza – несколько игривая и провокационная, но вместе с тем полная обнаженных эмоций и настоящих чувств. Пока дистанция до мест, в которых мы любим бывать, остается все такой же длинной, мы преодолеваем большой путь к самим себе. Вместе с тем пока путешествия поставлены на паузу, мы продолжаем сохранять ностальгические воспоминания о них», – приводит Buro 24/7 слова Светланы Бевзы.

Вторая часть кампейна включает в себя основные элементы коллекции SS'21: вязаное платье Nichka с деликатными вырезами с двух сторон, вязаный жакет Oranta ручной работы, длинное платье Tree of Life с декоративным орнаментом, который повторяет старинный трипольский символ «Дерево жизни» и колье Hryvnia – современную интерпретацию украинских украшений XI-XII веков.