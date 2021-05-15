Первое сотрудничество Louis Vuitton и NBA (национальная баскетбольная ассоциация) впервые было анонсировано в январе 2020 года. С тех пор в его рамках были выпущены дорожный чемодан с трофеями, дверной кофр с двойной иконографией и дебютная капсула одежды. Каждая из трех коллабораций LV и NBA – на стыке французского мастерства и американского спорта, рассказывает FW-Daily.

В новой коллекции Вирджил Абло исследует баскетбольную эстетику 90-х, объединяя все главные элементы стиля великих спортсменов. Некоторые вещи были созданы совместно с Доном Кроули, экспертом в области спортивного дизайна, отмечает Elle.

В линейке представлены свободные и строгие брючные костюмы, украшенные логотипами бренда, шорты, рубашки, объемные пальто и университетские бомберы.

Помимо одежды в коллекцию вошли украшения: сумки для мячей, баскетбольные держатели, дорожные Keepall из черной кожи с монограммой, шлепанцы с тисненым логотипом, гладкие лоферы и ботильоны. Крупные колье-цепочки и квадратное кольцо с логотипом LV x NBA – отсылка к кольцу чемпионата лиги.

Кроме того, в линейке можно найти баскетбольные мячи ограниченной серии – идеальный подарок для фаната спортивной лиги.