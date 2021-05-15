Когда мы слышим словосочетание «базовый гардероб», воображение часто рисует картинки вещей серых тонов. Но база может быть разной. Вот несколько советов как создать нескучный базовый гардероб.

1. Добавь красок

Вещи сочных оттенков также хорошо сочетаются между собой. Но если вы не готовы к экспериментам, добавьте одну или две яркие вещи в гардероб.

2. Выбирай вещи с принтом

Принтованные деловые костюмы, жакеты, пальто смотрятся намного интереснее. Принт может быть даже в ахроматических тонах, например брюки в серую клетку или полоску выглядят уже не так скучно.

3. Примерь аксессуары

Аксессуары - главные помощники в создании образов с характером. Добавьте яркую трендовую сумку, и ваш образ сразу увеличит градус стиля. Выбирайте только современные аксессуары, они помогут вам «перетянуть» на свою сторону даже неактуальную вещь в образе.







4. Носи вещи нестандартно

Оригинальности образу добавит неординарное ношение различных предметов гардероба. Повяжи свитер на плечи, используй платок вместо топа, завяжи рубашку на узел. Экспериментируй!







5. Помни про макияж

Иногда достаточно яркой помады, чтобы образ заиграл. Но рекомендую не пренебрегать и другими бьюти средствами. Делай акцент либо на губах, либо на глазах, чтобы не перегружать мейк и выглядеть естественно.





6. Улыбайся!

Невербальный имидж также является частью целого образа. Улыбайся, будь открытой для всего нового, излучай позитив. Женщина, которая находится в хорошем настроении, безусловно, привлекательна.