Иногда я даю частные консультации по стилю и делаю совместный шопинг, отвожу клиентов в магазины и шоу-румы, о которых они не слышали, и где практически все садится идеально (а сумма чека не доведет до инфаркта). Обожаю эту детскую радость в глазах!

Я не буду писать, что до конца мая осталось всего два окошка, потому что это не так))) У меня окошек завались, наверное, потому что я никогда не писала об этом и мало говорю. Клиентов буквально несколько, а подход очень и очень индивидуальный. Настолько индивидуальный, что вначале мы вместе решаем каких целей хотим добиться, долгий ли это путь к переменам, как можно скорректировать “сообщение миру”, которое несет клиент, или нужна просто разовая акция “бомбический лук” для конкретного мероприятия. Так что я не понимаю, как можно делать в аккаунте обзоры образов/луков на сезон? Все универсальное путь к безликости.

А платят мне за то, что я существенно экономлю время и деньги клиента, решаю его задачу, и моя многолетняя насмотренность в фейшене не даст ошибиться с выбором. Консультация на днях была настолько вдохновляющей, клиентка настолько радостной, а я настолько воодушевленной, что, наконец, решила написать какой я в этом деле мастер-фломастер 🤪