Бренд Alexander McQueen не участвовал в Неделе моды в Париже осень-зима 2021. На сегодняшний день Сара Бёртон выпустила только Pre-Fall коллекцию, главным вдохновением для которой послужили смешение текстур, гиперобъем и вещи-гибриды.

Как отмечает Harper’s Bazaar, британский модный Дом традиционно делает одежду для сложных и противоречивых героинь. Александр Маккуин всегда создавал вещи, в которых удивительным образом сочеталась хрупкость и сила, мягкость и агрессия. Такой же контрастной получилась и новая Pre-Fall – правда с заметным уклоном в более спокойную и женственную сторону.

Так, модели позировали в дутых куртках из денима и нейлона, куртках-бомберах с пышными рукавами и акцентным воротником с оборками строгих комбинированных костюмах из джинсовой ткани и шерсти, а также топах с оборками, классических брюках, кожаных жилетах, тренчах-кимоно и скульптурных сарафанах с вышивкой, рассказывает Elle.

Особенную роль в предосенней коллекции Сара Бёртон отвела «кукольным» платьям – пышным, объемным, с рюшами, бантами, рукавами-буфами и корсетами. Но сочетаются они, конечно, не с туфлями, а с грубыми ботинками – комбо, уже ставшими знаковыми для британского бренда.

Ключевое в этой коллекции – силуэты, созданные со скурпулезностью, присущей лишь только мастерам ателье Alexander McQueen: скульптурные платья, пышные юбки, жакеты с баской, акцентные плечи и узкую талию. Женственные и повседневные образы дополнили лоферы на грубой подошве, высокие сапоги и ботинки, а спокойную палитру оттенков сменили насыщенный зеленый и синий, самые модные цвета этого сезона. В линию аксессуаров вошли сумки Curve, вдохновленные конской упряжью, вместительные модели из нейлона, крупные серьги-капли и браслеты с выгравированными голубями и сердцами, отмечает Buro 24/7.