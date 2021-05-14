Аукционный дом Christie's продал на аукционе самый крупный прозрачный бриллиант из России «The Spectacle» весом в 100,94 карата. Идеально бесцветный драгоценный камень с высочайшими характеристиками цвета и чистоты выставила на торги российская компания «Алроса».

По данным производителя, бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году, – трубке «Зарница», пишет Forbes.

На огранку камня ушло двадцать месяцев. По информации РБК, он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела и получил «высочайшие оценки» экспертов лаборатории Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты – D, то есть идеально бесцветный, и IF – без внутренних включений, сообщили в Алроса».

Продать бриллиант The Spectacle удалось за 12 840 500 швейцарских франков (около 1 052 693 460 рублей). До торгов эксперты оценивали стоимость лота в 12–18 млн швейцарских франков, отмечает Buro 24/7.

The Spectacle входит в одноименную коллекцию бриллиантов, посвященную русскому балету и легендарной антрепризе Сергея Дягилева «Русские сезоны». Помимо бесцветного бриллианта она включает 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый драгоценный камень «Жар-Птица» и 14,83-каратный «Призрак Розы». «Призрак Розы» в 2020 году стал самым большим в мире пурпурно-розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе, и поставил рекорд цены за карат для своего цвета.