«Стиль – это способ рассказать о себе, не говоря ничего». Рэйчел Зоуи
Каждая женщина стремится подчеркнуть свою индивидуальность через свой стиль в одежде.
Грамотно подобранный образ не только придает уверенности в себе, дарит положительные эмоции, заряжает энергией для действий и добиваться поставленных целей.
Образ — это хорошо подобранный по фигуре комплект одежды, макияж, укладка и конечно же аксессуары, которые добавляют изюминку в образ и делают его завершенным.
К аксессуарам относятся украшения, обувь, сумки, ремни, аксессуары для волос, головные уборы, очки, перчатки, маски.
Поговорим подробнее об украшениях 2021 года. На показах дизайнеров «Весна-Лето 2021» были продемонстрированы различные красивые украшения.
Актуальными являются следующие модели:
- украшения геометрической формы;
- объемные цепи и крупные подвески;
- браслеты;
- изделия из жемчуга — бусы, серьги, кольца;
- разноцветные бусы;
- украшения в виде цветов.
Если вы хотите стать более модной советую использовать в своих образах украшения из данного списка и будьте уверены образы будут более интересными и стильными.