«Стиль – это способ рассказать о себе, не говоря ничего». Рэйчел Зоуи

Каждая женщина стремится подчеркнуть свою индивидуальность через свой стиль в одежде.

Грамотно подобранный образ не только придает уверенности в себе, дарит положительные эмоции, заряжает энергией для действий и добиваться поставленных целей.

Образ — это хорошо подобранный по фигуре комплект одежды, макияж, укладка и конечно же аксессуары, которые добавляют изюминку в образ и делают его завершенным.

К аксессуарам относятся украшения, обувь, сумки, ремни, аксессуары для волос, головные уборы, очки, перчатки, маски.

Поговорим подробнее об украшениях 2021 года. На показах дизайнеров «Весна-Лето 2021» были продемонстрированы различные красивые украшения.

Актуальными являются следующие модели:

украшения геометрической формы;

объемные цепи и крупные подвески;

браслеты;

изделия из жемчуга — бусы, серьги, кольца;

разноцветные бусы;

украшения в виде цветов.

Если вы хотите стать более модной советую использовать в своих образах украшения из данного списка и будьте уверены образы будут более интересными и стильными.