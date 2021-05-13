Этой весной Zara решила всерьез заняться бьюти-индустрией и выпустила первую полноценную коллекцию декоративной косметики, разработанну вместе с легендарной британской визажисткой Дайан Кендал, которая создает образы для топовых модных шоу в Нью-Йорке, Париже и Милане и работает с такими фотографами, как Кольер Шорр, Тайлер Митчелл, Энни Лейбовиц, Стивен Майзел, Дэвид Симс, Крэйг МакДин и Марио Сорренти. Ее работы не раз попадали на обложки итальянских, французских, японских и американских журналов: Vogue, W Magazine, Allure, Interview Magazine и других, пишет The Village.

12 мая бренд представил свою первую полноценную коллекцию декоративной косметики. В нее вошли матовые и сатиновые помады, пигментированные бальзамы и блески для губ, тени, румяна, бронзеры хайлайтеры, палетки теней и кремовые жидкие тени с металлическим эффектом в удобном стике.

Для тех, кто привык делать маникюр дома, Zara выпустила 38 оттенков лака для ногтей, а также базовое и верхнее покрытие. Также у марки есть с полдюжины базовых кистей для макияжа.

«Красота – это не стандарт, а индивидуальность», – гласит слоган Zara Beauty. В бренде захотели создать косметику, которая бы понравилась каждому покупателю, рассказывает Wonderzine. По словам экспертов испанской компаниия, их косметика очень универсальна, так что без проблем подойдет для девушек любого цвета кожи, пола, возраста и стиля. Палитра коллекции насчитывает более 130 различных оттенков.

Кроме этого, в состав каждого продукта вошли эффективные и качественные ингредиенты, чистые формулы не содержат примесей, косметика не тестировалась на животных. Еще один плюс в том, что для многих продуктов предусмотрены сменные блоки для многократного использования – их просто можно пополнять в магазинах марки новыми оттенками, отмечает Glamour.

«Когда Zara предложила мне возглавить креативное направление Zara Beauty, я решила создать коллекцию, которую захочет использовать каждый. Аудитория бренда Zara всегда отличалась разнообразием, и я постаралась передать это видение всему направлению beauty, взяв за основу идеи натуральности, упаковки многоразового использования и всеобщей доступности. Я действительно горжусь результатом – всеобъемлющей коллекцией тщательно продуманных уникальных формул для глаз, губ, лица и ногтей», – приводит Elle слова Дайан Кендал.

Цены на продукцию Zara Beauty получились демократичными: 1199 рублей за помаду, 1799 рублей за палетку хайлайтеров и 599 рублей за лак для ногтей. В России косметика появилась в продаже онлайн и во флагманском магазине Zara на улице Кузнецкий Мост в Москве.