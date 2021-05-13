Prada представили рекламную кампанию новой версии сумки Galleria, которая впервые была выпущена в 2007 году. Аксессуар назван в честь флагманского бутика Galleria Vittorio Emanuele II Prada в Милане. Там в 1913 году Марио Прада, дедушка Миуччи Прады, основал легендарный бренд. Это первая реклама модного Дома, посвященная конкретному продукту, сообщает WWD.

Главной героиней съемки стала трансгендерная модель, ЛГБТ-активистка и актриса Хантер Шафер, известная по роли Джулс в сериале HBO «Эйфория».

Рекламный ролик поручили снять Ксавье Долану. Причем канадскому режиссеру и сценаристу предоставили полную свободу действий – он вдохновлялся кинематографом и современной модой, которые, по его мнению, являются воплощением воображения, мечтаний и снов, отмечает InStyle.

Кампейн вышел игривым, наивным и очень ярким. Хантер Шафер идеально вписалась в задумку режиссера, показав свой веселый и задорный характер. В минутном видео девушка танцует и играет с разными версиями аксессуара. Действие происходит в импровизированной комнате романтичной девушки, обожающей моду, которая стала неким символом классического американского кино.

Как напоминает Buro 24/7 UA, изначально Galleria выполнялась из сафьяновой кожи – материала, запатентованного Prada и являющегося его визитной карточкой. С тех пор было выпущено множество версий культового аксессуара – из различных шкур, в разных цветах и с разным декором.

Galleria состоит из 83 элементов и отличается простым силуэтом и изогнутой верхней ручкой, чем напоминает сумки в медицинском стиле, популярные в середине века. Внутри имеются три параллельных отделения, два из них – на молнии, еще один карман спрятан глубоко внутри.

«Сумка – это классика, чей характер постоянно обновляется, переосмысляется, он такой же разнообразный и многогранный, как кинематографическая героиня», – цитирует L’Officiel пресс-релиз Prada.

Купить сумку Galleria разных размеров и расцветок можно на сайте бренда. Стоимость варьируется от $ 2 300 и до $ 3 100.