Не секрет, что солнцезащитные очки давно из средства защиты глаз от вредного воздействия от ультрафиолетовых лучей, превратились в аксессуар способный завершить образ, расставить в нем акценты и даже прибавить ему характер, если он очень простой. По этому я рекомендую подойти со всей серьезностью к выбору этого аксессуара. Правильно подобранные солнцезащитные очки способны не только украсить любого человека, но и поднять на порядок градус стиля в образе.

Итак, на что следует обратить внимание и какого правила следует придерживаться при выборе солнцезащитных очков. В первую очередь правила баланса, а именно массивность очков должна соответствовать чертам лица.

Если черты лица изящные и не крупные, то очки не должны быть излишне массивными. В этом случае подойдут оправы миниатюрные, средние и чуть больше среднего. И наоборот если черты лица крупные, лицо широкое, то очки не должны быть очень мелкими и изящными. В это случае более выигрышно будут смотреться оправы крупные, среднте и чуть меньше среднего. Так же сбалансированно смотрятся очки у которых верхняя часть примерно проходит по линии бровей. Т.е очки которые заходят очень сильно за линию бровей способны зрительно изменить пропорции лица, сделать лоб визуально уже а среднюю часть лица массивнее.

И последнее правило очки должны быть не намного шире лица. Иначе создается впечатления, что очки сняты ребенком со взрослого человека.

Что касается трендов на солнцезащитные очки, здесь есть где разгуляться фантазии и есть поле для экспериментов. Они настолько вариативны, что способны удовлетворить вкус любой представительницы прекрасного пола. И отлично вписаться в любой образ.

Дизайнеры в своих коллекциях весна-лето 2021 демонстрировали: Как продолговатые оправы; MiuMiu, Celine

Так и крупные; Ralph Lauren

Авиаторы, очки маски; Versace

В виде полумесяца; Fendi

В пластиковой массивной оправе; Saint Lauren

Овэрсайз очки; Gucci

Футуристичные модели и кошечки. Valentino, Chanel

Если вы для себя выделили какую-то модель солнцезащитных очков, а при примерке в оптике оказалось что они на вас они не сели, опускать руки рано. Продолжая поиски и следуя рекомендациям по выбору правильной оправы, Вы обязательно найдете свои идеальные солнцезащитные очки.

Желаю всем удачных и выгодных покупок!