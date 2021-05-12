Во вторник, 11 мая, Федерация Высокой моды в Париже (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) объявила о присвоении модному Дому Ulyana Sergeenko статуса «члена-корреспондента».

Российский бренд представлял свои коллекции в рамках Недели Высокой моды в Париже с 2012 года, а с 2015-ого – в статусе официального приглашенного участника.

Как пишет The Blueprint, Ульяна Сергеенко – единственный дизайнер из России, удостоенный такого звания. Статус члена-корреспондента присваивается брендам, которые изготавливают коллекции от-кутюр и полностью соответствуют требованиям Федерации, но их производства находятся за пределами Франции. На сегодняшний день этой привилегией могут похвастаться такие бренды, как Atelier Versace, Elie Saab, Fendi Couture, Armani Privé, Iris Van Herpen, Valentino и Viktor & Rolf. Остальные члены Федерации – французские бренды: например, Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier и Schiaparelli.

«Я благодарна Федерации высокой моды и лично Паскалю Морану за то, что они верили в нас и что дали возможность быть частью большой прекрасной истории кутюра. Это огромная честь для нас. Я посвящаю наше новое почетное звание Наталье Водяновой, благодаря которой мы начали свой кутюрный путь 10 лет назад», – приводит РБК слова Ульяны Сергеенко.

Ulyana Sergeenko впервые покажет коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды в июле этого года.