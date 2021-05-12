Gucci проведут следующий показ в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили WWD. Это уже вторая презентация, которую модный Дом организовывает в Америке, пишет Buro 24/7.

В 2015 году со своей дебютной круизной коллекцией для Gucci Микеле отправился в Нью-Йорк, локацией для действа тогда выбрали центр Dia-Art Foundation. Теперь же курс взят на Западное побережье США, что подчеркивает важность Лос-Анджелеса и для Алессандро, и для Gucci.

Мероприятие, запланированное на 3 ноября, пройдет перед гала-концертом LACMA Art + Film, который состоится 6 ноября. Gucci являются учредителем и спонсором фестиваля.

Как отмечает Fashion Network, Лос-Анджелес является неизменным источником вдохновения для Микеле, значительную роль этот город сыграл и в столетней истории Gucci. Модный Дом подчеркнул, что культурное взаимодействие с LACMA очень важно в рамках празднования такого важного юбилея марки.

Ранее показы Gucci проходили в самых разных городах мира, среди которых Рим, Париж, Арль и Лондон. В мае прошлого года Алессандро Микеле планировал представить круизную коллекцию в Сан-Франциско, но из-за пандемии событие пришлось отменить, напоминает L’Officiel.