Ray-Ban представил первую коллаборацию с российским художником в рамках инициативы You Are On. Марка часто сотрудничает с представителями творческой среды, предлагая художникам, фотографам, музыкантам, диджеям новую площадку для создания креативных проектов. На этот раз возможность посотрудничать со всемирно известной компанией досталась молодому российскому художнику Вову Перкину, пишет Elle.

Результатом коллаборации стала лимитированная серия кастомизированных мягких чехлов для солнцезащитных очков Ray-Ban. Вова Перкин известен своими яркими работами в мультипликационном стиле: его сюжеты всегда полны забавными авторскими персонажами и фантазийными деталями.

Для Ray-Ban художник тоже придумал героя и его историю: это своеобразный хранитель очков, который, как отмечает сам художник, «обитает на чехле, защищает и запирает его в надежный замок из своих ручек-кулисок», рассказывает Esquire. Он улыбается и радуется, зная, что каждый доверяет ему такую ответственность. Герой также готов к тому, чтобы в любой момент разомкнуть свой надежный замок со словами «Твой Выход! Будь собой!».

Принт выдержан в ярких контрастных оттенках, символизирующих многогранный и неподвластный времени стиль Ray-Ban. Динамичный образ главного персонажа подчёркивает тесную связь бренда с различными творческими комьюнити.

«Работая над принтом, я хотел отразить не привычную для всех защитную функцию очков от ультрафиолетового излучения, а суперсилу, которую они дарят человеку. Надевая очки, каждый в моменте приобретает уверенность в себе, которая удваивается благодаря верному другу на чехле. Обнимая своими ручками-кулисками твои глаза, он мотивирует тебя наслаждаться моментом и действовать, оставляя любые сомнения позади!» – приводит Fashion United слова Вовы.

Чехлы с эксклюзивным принтом будут доступны ограниченной серией в мае и июне 2021 года в авторизованных точках продаж Ray-Ban по всей России.