Ювелирный бренд Tiffany & Co впервые в своей истории выпустит коллекцию обручальных колец для мужчин, пишет The Blueprint. Изделия получили название «The Charles Tiffany Setting» – в честь основателя бренда Чарльза Тиффани. Платиновые и титановые кольца инкрустированы бриллиантами весом до 4,3 карат круглой и изумрудной огранки.

«The Charles Tiffany Setting – дань уважения давнему наследию ювелира в любви и инклюзивности, которая открывает путь для новых традиций празднования наших уникальных историй любви и выполнения наших самых заветных обязательств друг перед другом», – приводит Wedding magazine Ukraine выдержку из сообщения Tiffany & Co.

Напомним, что в 1886 году Чарльз Тиффани представил помолвочное платиновое кольцо с бриллиантом Tiffany Setting, которое стало настоящим хитом продаж. Уже на протяжении более ста лет мужчины приходят в бутики бренда по всему миру в поисках идеального кольца, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. А бирюзовая коробочка стала заветной мечтой всех девушек. Как пишет The Blueprint, запуск мужской коллекции совпал с резким ростом количества однополых браков. Компания LVMH, которая приобрела Tiffany & Co., сообщает, что женские обручальные кольца в прошлом году составили 26% общей выручки бренда.