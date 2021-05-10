Основательницы бренда DNK Анна Алексеева и Ольга Коваленко запустили благотворительную инициативу в поддержку детей и молодых людей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями мозга.

Коллекция «Нас узнает весь мир», созданная в коллаборации с Мари Краймбрери, отсылает к названию альбома певицы и представлена десятью футболками с авторскими принтами и цитатами. А источником вдохновения для одиннадцатой лимитированной модели послужил трек певицы «Самолёт». Клип на песню отсылает к размышлениям на важную и актуальную для многих родителей тему – как оставаться рядом с детьми, если физически это не всегда возможно, и как преодолеть чувство вины за это, пишет InterMedia.

«Мы восхищаемся творчеством Мари Краймбрери, каждая её песня – история из жизни. И с нескрываемым пиететом относимся к Константину Хабенскому и его деятельности, это невероятный человек, благодаря усилиям которого в жизни многих людей происходят хорошие перемены. Поэтому такой совместный проект стал логичным продолжением нашего отношения, полного уважения и любви», – приводит портал «Moskonews» слова дизайнеров.

По информации РИА Мода, все средства от продажи футболки, а именно 500 тысяч рублей, будут перечислены в Благотворительный фонд Константина Хабенского и пойдут на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

Благотворительная коллекция «Нас узнает весь мир» представлена на сайте DNK – российской марки семейной одежды и аксессуаров, основанной сестрами Анной Алексеевой и Ольгой Коваленко в 2015 году.