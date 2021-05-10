Uniqlo представил капсульную коллекцию весна-лето 2021 с финской маркой Marimekko. Это не первое сотрудничество брендов. Главным девизом капсулы стала фраза «Лето, полное счастья».

В коллекцию вошли футболки с принтами, платья из джерси, свободная женская блуза с V-образным вырезом и юбка-макси из денима, детские платья без рукавов и женские платья-комбинации, выполненные в одном принте, позволяя создать парные образы для мамы и дочери, модели платьев и легинсов для малышей, а также широкий выбор везей с акцентным «переработанным» кроем и позиций из джерси, пишет Fashion Network.

В линии аксессуаров можно найти шляпу с широкими полями, сумку и босоножки-эспадрильи. В соответствии с заданной темой коллекция выполнена в насыщенной цветовой гамме и украшена яркими узорами.

Отдельное внимание в кампании уделяется работам японца Фудзиво Исимото и его цветочным винтажным принтам. Ретродух ощущается и в силуэтах платьев. Многие из принтов, кстати, действительно родом из 1970-х – тогда Исимото и начал свою карьеру, отмечает «Коммерсантъ».

Все вещи сделаны из смесового льна, хлопка и джерси.

Коллекция Uniqlo x Marimekko будет доступна с конца мая 2021 года в магазинах «Uniqlo Атриум», «Uniqlo Галерея» и онлайн на сайте www.uniqlo.com/ru.