В наш гардероб рубашки и блузки внедрились очень практично, что мы их носим не только на работу или на деловые встречи, но и с повседневными образами.

В этом году “Весна-лето 2021” дизайнеры продемонстрировали вариации женских рубашек в разных стилях и на любой вкус, что позволят дополнить практически любые наши луки. Рубашки и блузки носить можно не только в деловом или офисном стиле, но и сочетать с другими стилями, как романтическими таки повседневными образами каждый день.

Valentino

Valentino

Alberta Ferretti

СОВЕТЫ КАК ВЫБРАТЬ РУБАШКИ И БЛУЗКИ В СВОЙ ГАРДЕРОБ

Стоит отметить, что рубашка и блузка базовая вещь в гардеробе. Базовый гардероб у каждого свой, поэтому перед тем, как выбрать рубашку или блузку подумайте о том, что для какой сферы вам нужна рубашка или блузка. Учтите свою фигуру, образ жизни, чтобы ваша рубашка и блузка вписалась на 100% в ваш гардероб.

Для офисных работников лучше выбрать белые, лаконичные рубашки. Но если у вас умеренный дресс-код, то советую выбрать рубашку с накладными карманами или лучше добавить в свой гардероб платье-рубашку, чтобы ваш образ выглядел интереснее.

Для этого дизайнеры предоставили широкий выбор фасонов.

Если вы любите женственные образы хотите сочетать с юбками и элегантным брюками, как палацо, то выберите блузки с рюшами, воланами. Блузки из шифона, из мягкой ткани.

Для повседневного образа на каждый день, если вы студент или молодая мама, то вы в свой гардероб можете внедрить рубашку, как второй слой и разнообразить свои образы.

Один из тенденции лето это носить рубашку, как второй слой и ваш образ повысит сразу свой градус стиля. Чтобы носить рубашку, как второй слой лучше выбирать оверсайз варианты, чем больше объёма, тем лучше.

Если хотите трендовый образ, то в этом году один из трендов это укороченные рубашки. Вы можете их носить, как самостоятельно, но можно ещё с топами , как второй слой.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАССКАЖУ О НЕСКОЛЬКО ТРЕНДОВЫХ РУБАШКАХ И БЛУЗКАХ ЛЕТО 2021 ГОДА

Первый тренд - блузки с объёмными рукавами

Среди модных тенденции 2021 особенно выделяют блузки с пышными объёмными рукавами. Дизайнеры предложили обновлённый вариант привычного кроя блузки с объёмными рукавами. Сочетание данного элемента позволяет создать яркий, необычный образ. Если у вас широкие бедра, то блузка с пышными рукавами отлично сбалансирует вашу фигуру.

Rokh

Второй тренд – рубашки с подплечниками

Подплечники с нами не первый сесезон. Эту модель вы можете сочетать не только с повседневными образами, но и со строгими образами. В летнюю жару такой фасон рубашки станет незаменимым элементом в гардеробе.

Третий тренд - удлиненные рубашки

Модели из этой категории с нами не один год, в них незначительно меняются только некоторые элемента. Такая модель рубашки позволяет скрыть недостатки фигуры. На лето можете составить интересные многослойные образы. Также классно будет сочетаться с шортами, джинсами, велосипедками и со спортивными образами.

Четвёртый тренд - укороченные рубашки

Укороченные рубашки один из главных тенденции лета 2021 года. Вы можете её носить, как второй слой, таки самостоятельно. Классно будет сочетаться с романтическими платьями, элегантным брюками, джинсами будет трендовый повседневный образ.

Пятый тренд - блузки в романтическом стиле

Романтические варианты блузок 2021 представляют собой нечто среднее между вечерней и повседневной одеждой. За счёт своих рюши и воланов, если будете носить с элегантным юбками, брюками образ сразу будет праздничный и вечерний. Если сочетать с джинсами, то образ сразу превратится в повседневный женственный образ.

VALENTINO

Шестой тренд - платья рубашки

Платья рубашки являются продолжением удлинённых рубашек. Они более практичны, чем классические платья или туники. Вы можете носить самостоятельно, но можно ещё носить, как второй слой. Если любите интересные образы, то с прямыми юбками с разрезом тоже будет стилистическое, необычное сочетание.