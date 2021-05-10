Сжатые кулаки, высоко поднятая голова и глаза, наполненные злобой — так выглядели настоящие француженки в 1790-е годы, когда активно боролись за свои права с помощью СМИ и политической организации «Общество женщин —революционных республиканок». Женщина была полностью зависима от мужчины, не имела гражданских прав и была ограничена в возможностях. Рамки накладывались даже на гардероб. Недовольство переросло в революцию, которая поглотила все: от площадей и газет до модной индустрии. Толпы, огромные плакаты с красными надписями, смелые выкрики — и это самая романтичная страна, которая ассоциируется не только с круассанами, но и со смелым и свободолюбивым народом, который не намерен терпеть. С чего все начиналось?

«Осиная» талия — главный показатель красоты эпохи Барокко. Добиться этого эффекта возможно было только с помощью туго затянутого корсета, жесткость которого деформировала ребра и давила на органы, в результате чего появлялись разные проблемы со здоровьем. Красота требует жертв, как говорится. Страдания от ежедневных церемоний завязывания и неспособности вздохнуть полной грудью длились вплоть до начала 20 века, пока парижский модельер Поль Пуаре не ввел моду на свободный силуэт. Он перенес линию талии чуть выше, под грудь, что удлинило ноги и сохранило при этом стремление к худобе, но все-таки решило вопросы дискомфорта. Кутюрье вдохновлялся античными образами, у которых позаимствовал любовь к струящимся тканям и удобству.





В распространении свободного кроя участвовала одна из дизайнеров-революционеров Коко Шанель. Главное правило стиля отражено в ее собственной фразе: «Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Она изменила взгляд на моду, привнеся в нее новые и нестандартные предметы. В то время одежда четко делилась на мужскую и женскую: костюмы и брюки — атрибуты только мужского гардероба, а длинные юбки и платья женского. Однако все прекрасно понимали, насколько брюки практичны и как удобно в них заниматься спортом или кататься на лошадях. Именно Габриэль Шанель решила бороться за равноправие и добиваться комфорта для женщин. Своим примером она показала, как носить брюки, а также подарила женщинам твидовый костюм-двойку, который популярен по сей день. В тот период твид использовали только для пошива мужского пальто, но ее это не остановило, а, наоборот, дало возможность в очередной раз нарушить устаревшие правила. Ее образы позволяли оставаться элегантной и красивой без неудобств, боли и последствий. Комфорт для всех — в этом отчасти заключалось равноправие.





Еще одна персона, нарушившая гендерные «каноны», — актриса Марлен Дитрих. В индустрии моды она получила широкую известность благодаря своей страсти к смокингу. В 1930 году вышел фильм «Марокко», где она сыграла главную роль и предстала в любимом образе: классическом брючном костюме, цилиндре и с сигаретой в руках. У одних это вызывало шок, у других — восторг. Так или иначе это дало толчок к стиранию границ между мужским и женским и показало, что правил больше нет. А те, что есть, нужно срочно нарушить.





На популяризацию стиля «унисекс» повлияло время Второй мировой войны, когда девушкам было совсем не до пышных платьев. Мужчины ушли на фронт, все заботы легли на хрупкие плечи «слабого» пола, а некоторые даже были вынуждены встать на защиту своей родины. В одежде стали появляться элементы военной формы: пряжки, крупные накладные карманы, пояса. Вещи стали расширяться в плечах, что подчеркивало мужественность и смелость, но благодаря затянутому на талии поясу образ оставался изящным. Яркий пример — стиль актрисы Джоан Кроуфорд, которая не раз появлялась в фильмах появлялась в «Костюме власти» со вставными плечиками, которые позволяли ей выглядеть и уверенно, и женственно одновременно.





На этом покорение мужского стиля в женской моде не заканчивается. В 1966 году в кафе, ресторанах и учебных заведениях по-прежнему существовал дресс-код, согласно которому внутри не может быть ни одной девушки в брюках. За такую выходку следовало не только общественное осуждение, но еще и отчисление из университета. В борьбе с установками помог легендарный кутюрье Ив Сен-Лоран, в этом же году он выпустил коллекцию «Le Smoking», образы которой состояли из смокинга и брюк прямого кроя. Носить эту одежду означало бороться с нормами, а потому наряды получили невероятную популярность среди всех девушек, так как они были готовы сражаться за свою свободу, к тому же теперь это можно было делать элегантно и со вкусом.





Если раньше считалось, что женщина обязана наряжаться, быть сексуальной и красивой, чтобы привлечь мужское внимание и найти мужа, а затем сопровождать его на светских мероприятиях в качестве «аксессуара», то после 60-х гардероб становится способом самовыражения, стремлением заявить о своем характере и личных качествах. Женщина больше не «аксессуар», а личность со своими интересами и представлениями о жизни, которые должны быть услышаны.

Нельзя пройти мимо борьбы с бюстгальтерами, поскольку в 70-е этот атрибут приравнивался к оковам, которые заставляют женщину следовать мужским представлениям о женской красоте и испытывать дискомфорт, чтобы им соответствовать. Самым ярким событием стал протест «Мисс Америка» в 1969 году, на котором 200 феминисток демонстративно выбрасывали в мусорное ведро бюстгальтера и косметику. Активистки высказывались о том, как сильно стандарты красоты подавляют женщин и заставляют их идти на ужасные неудобства. Движения не прекращаются по сей день. В Instagram под хэштегом #freenipples девушки активно выставляют фотографии без бюстгальтера, а многие даже посещают общественные места и мероприятия разного рода с виднеющейся грудью, что уже никого не удивляет, но по-прежнему вызывает неприязнь со стороны непоколебимых консерваторов.

Модная индустрия поддерживает феминистические идеи и создает одежду, которая смогла бы отразить внутренние взгляды. В 2014 году на показах Chanel модели держали в руках плакаты с разными лозунгами, одним из которых был: «Пусть мужчины тоже вынашивают детей», а в 2017 году на показе Dior модель вышла в футболке со слоганом: «Мы все должны быть феминистками». В коллекциях Ready-to-Wear осень-зима 2021/22 оголенная грудь часто мелькала в лукбуках. Tom Ford, Genny и Sportmax яркие тому примеры. С одной стороны, это можно расценивать как стремление к сексуальности, а с другой, это очередной феминистический акт за свободу, поскольку отсутствие бюстгальтера до сих пор считается неприличным во многих странах.

Tom Ford

Genny

Sportmax

Пути назад нет, дизайнеры все чаще стремятся создать нечто новое и уникальное, не задумываясь о стандартах красоты. Яркая персона — Йоджи Ямамото. Уже в 70-е он отверг все главные правила: продолжил уничтожать гендерные стереотипы, отказался от симметрии и переродил черный цвет, который ассоциировался с трауром. Так он высказался о философии своего бренда: «Главная идея линии Y’s — одеть женщин в мужскую одежду. Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело». То есть в его одежде девушки становятся более сильными, уверенными и защищенными, что делает их самостоятельными и неповторимыми. Несовершенства в его образах становятся главными изюминками, их не нужно стесняться, ими нужно гордиться, потому что в этом и заключается человеческая уникальность. Откровенные наряды, подчеркивающие бюст и талию, делают акцент на теле, неосознанно превращая девушку в физический объект, что противоречит взглядам феминисток, а вот черные бесформенные вещи от кутюрье работают иначе, они показывают ее душу, заставляют взглянуть на лицо и узнать о том, что у нее внутри. «Чем больше женщина скрывает свою сексуальность одеждой, тем больше сексуальности появляется у неё в глазах» — вот, что думает Йоджи Ямамото, чьи работы появляются на подиуме по сей день.





В настоящее время мода условно разделилась на два фронта: женщина может носить женственные и откровенные наряды от Versace, Dolce & Gabbana, Mugler или объемную и необычную одежду, как у Balenciaga и Gucci. Но самое главное, что никто не вправе осудить ее за это. Она может быть брутальной или нежной, сильной или слабой, независимой или хрупкой, и для каждого из настроений найдется тот самый образ, который будет способен дополнить ее внутреннее состояние, показать характер и взгляды!