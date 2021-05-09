Судя по информации, появившейся на The Fashion Law, Vetements планируют провести кардинальный ребрендинг. Об этом говорят модные инсайдеры, а также свидетельствует информация юристов. Сами же представители марки пока никакой официальной информации не дают.

По информации портала «High and Low», с апреля прошлого года по февраль этого компания оформила 25 заявок на регистрацию товарного знака и закрепления интеллектуальной собственности названия «VTMNTS» на территории США, Европейского Союза, Швейцарии и других стран – от оригинального он отличается отсутствие гласных букв. Возможно, дело в том, что бренд изначально вызвал слишком общее понятие в качестве названия (слово Vetements в перевод с французского означает «одежда»).

Как пишет MainStyle, американское ведомство по патентам и товарным знакам отметило, что такое название компании является «просто описанием» производимых им товаров и оно слишком буквальное. Поэтому, вероятно, Vetements принял решение о ребрендинге и теперь хочет обеспечить защиту производимых вещей. Новое название планируется использовать на всей продукции: начиная от одежды и заканчивая парфюмерией и аксессуарами.

Кроме того, в недавнем интервью WWD Гурам Гвасалия сказал, что бренд ищет альтернативные способы работы и что в этом году они готовят массу интересных запусков в разных странах, отмечает L’Officiel.

В настоящее же время Vetements постоянно проводит огромные распродажи. Скорее всего, это делается специально: таким образом руководство компании хочет очистить склады одежды для нового запуска.