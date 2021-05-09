Легендарный американский певец и композитор Принс стал иконой не только мира музыки, но fashion и beauty-индустрии. Так, несколько популярных песен музыканта вдохновили бесчисленное множество косметических средств. NARS, Anastasia Beverly Hills, Too Faced и Soap & Glory выпускали подводку для глаз, губную помаду и оттенки лака для ногтей под названием «Purple Rain» (Пурпурный дождь), а Clinique разработал мерцающие розовые тени для век под названием «Raspberry Beret» (Малиновый берет).

Через пять лет после смерти Принс наконец-то обзавелся собственной beauty-коллекцией благодаря Urban Decay. На днях бренд анонсировал лимитированную капсулу косметики, посвященную легенде R&B музыки.

Подробностей о том, какие средства войдут в линейку, пока нет, но известно, что ее главным оттенком станет знаковый для певца фиолетовый наряду с черным и золотистым.

Как пишет «Коммерсантъ», и коллекция, и кампания были разработаны в сотрудничестве с ключевыми участниками художественной команды Принса: креативным директором Тревора Гая близкой подругой музыканта Дамарис Льюис, а также фотографом и режиссером Рэнди Ст. Николас.

Лицом линейки «Live Loud in Color» станет Дамарис Льюис. Коллекция Prince x Urban Decay поступит в продажу 27 мая. В России капсула появится в июне 2021 года.