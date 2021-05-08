«Гран-при» конкурса завоевала дизайнер из Иваново Ксения Демьяненко.

Компьютерные игры и цифровизация стали главной темой Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Мероприятие уже в 27-й раз проходит на берегах Невы и традиционно собирает представителей отечественной и зарубежной фешн-индустрии. Главная цель этого события — открыть начинающим кутюрье дорогу в мир высокой моды. На несколько дней Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, являющийся генеральным спонсором и учредителем конкурса, стал центром притяжения мировых модных тенденций. Всего в этом году было подано 350 заявок из разных концов мира, из них 72 коллекции вошли в финал модного состязания.

Участниками творческих соревнований стали молодые дизайнеры из Италии, Германии, Японии, Финляндии, Китая, Беларуси, Украины и России. В жюри конкурса вошли 25 специалистов из воcьми стран — руководителей модных домов, недель мод, дизайн-корпораций со всего мира.

Кроме ярких показов программа была насыщена интересными деловыми и образовательными мероприятиями. Всеобщее внимание специалистов вызвал Дизайн-марафон «Векторы развития fashion-бизнеса после пандемии», в ходе которого были затронуты вопросы цифровизации культуры, устойчивого развития, локальности и разнообразия, визуального творчества и коммуникации.

Оформление концертного зала в главном корпусе СПбГУПТД, где прошло финальное дефиле, по традиции отражало дизайн-концепцию основной темы конкурса. Был сконструирован уникальный подиум в виде многоуровневой компьютерной игры, участниками которой стали модели, представлявшие коллекции дизайнеров-финалистов, а также все гости и зрители показа. А в световых экранах-декорациях зрителям впервые были представлены виртуальные показы одежды, созданные дизайнерами из разных стран в новых 3d программах.

«На меня произвела впечатление коллекция победителя, хотя, не скрою, я в очередной раз не угадал. Я со своими коллегами будто в таком своеобразном квесте пытаюсь угадать победителя, почти каждый раз это не получается, — с улыбкой с поздравительной речью к залу обратился Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. Сегодня с удовольствием вспомнил о том, как будучи на одном из гала-показов «Адмиралтейской иглы» члены жюри рассказали очень непростую шкалу оценок, когда обращается внимание и на ткань, и на нюансы пошива, и на то, как это согласуется со всей тематикой коллекции. Хочу поздравить победителей и счастливого обладателя Гран-при. В разные годы это были и дизайнеры из Японии, Китая, России, и других стран. Значимо то, что в пандемический непростой год мы наблюдаем коллекции, которые представлены в формате дефиле, а ведь впервые мы имели возможность наблюдать их в онлайн режиме. И, конечно, те яркие впечатления, которые были получены, в частности мной, надеюсь, есть и у многих из вас. На мой взгляд было интересно, красиво, и, конечно, очень рассчитываю, что никакие изменения не смогут помешать нам встретиться и в будущем».

28 апреля во дворце Великого князя Владимира Александровича прошел VIP-показ.

Вечер начался с вокального приветствия французского камерного хора Петербурга и балетного номера "Модерн" в исполнении балерины Стеллы Малкиной.

На показе были представлены детская коллекция Валерии Гранкиной "Сон Аэлиты", коллекция одежды из кожи рыб “Cuir de mer” (Морская кожа) Александра Петрова, этническая коллекция "Весенний шик" от бренда "Seyana" (Москва), коллекция от "Модного дома «Стаса Лопаткина» и коллекция "Karzenta custom" от успешного дизайнера Аталя (Афганистан).

Под сопровождение джазового «Трио Александры Шакиной» в заключении показа коллекцию вечерних платьев представила Ольга Малярова, известный российский дизайнер, многократный победитель конкурса "Адмиралтейская игла"

29 апреля на пресс-конференции в Доме журналиста члены международного жюри отметили особенности коллекций молодых дизайнеров после пандемии.

Председатель жюри Дамиано Антонаццо, региональный директор по развитию Института Марангони «Istituto Marangoni Milano», отметил, что в этом году много креативных моделей одежды и аксессуаров. Особенно радостно, что пандемия не повлияла на творческое восприятие, представлено много коллекций в яркой цветовой гамме.

По словам Сёдзи Бабазоно, дизайнера одежды, руководителя направления курса модного дизайна BUNKA Fashion Graduate University и Высшей школы бизнеса моды в Токио, в этом году особенно заметно в работах конкурсантов влияние новых технологий. Коллекции отражают то, как по-новому их авторы стали воспринимать мир.

Марина Дэмченко, главный редактор первого российского журнала о моде "Fashion collection" поделилась мнением о коллекциях молодых дизайнеров. "Дизайнеры вдохновлены и делают интересные коллекции, но многие останавливаются, потому что не могут организовать бизнес-процесс. Модельеру необходимо ознакомиться с инструментами медиа, бизнеса, продаж для продвижения своих работ. Важно четко знать свою целевую аудиторию и расширять свой бизнес путём привлечения партнеров, которые будут коммерчески адаптировать бренд".

Галина Истомина, куратор дизайнерских программ выставки СРМ (Москва), журналист, преподаватель, создатель первых российских СМИ формата B2В о моде «Индустрия моды» и «Модный магазин» отметила как изменились коллекции в сравнении с прошлыми конкурсными годами: "Мне хотелось бы подчеркнуть, что коллекции приблизились к реальности. Даже удивительно, что такое эфемерное и неуловимое состояние карантина и пандемии повлияло на моду в совершенно противоположном направлении. Дизайнеры показали коллекции, которые можно носить. Очень выросла технологическая подача."

Вера Иванова, PR-директор выставок «Интерткань» и «Textile&Home», руководитель коммуникационного отдела СОЮЗЛЕГПРОМа, Москва, Россия отметила, что в молодежной среде сейчас популярны российские марки, и достаточно много появилось профессиональных и креативных инстаграм-брендов. "Современный мир хорош тем, что дизайнеры могут коммуницировать со своим потребителем. Я считаю, что мы все живем в удивительное время и все возможности мы должны использовать. Я знаю, что наши молодые дизайнеры могут перешагнуть через себя и развивать новые направления."

«В этом, 2021 году, в конкурсе участвует много дизайнеров с коллекциями, выполненными на высоком уровне, профессионально, — отметил Илья Тихонов, член жюри, руководитель объединенной редакции ModaNews и «Мода 24/7» (moda247.ru). – Стоит отметить дизайнеров в номинации Avant-garde. Коллекции посвящены темам, которые теперь на повестке дня. В сезоне конкурса 2021 года мы вручаем 4 приза. Лауреат конкурса получит книгу по конструированию женской нарядной одежды по немецкой методике. Наши давние партнеры, российское представительство американского института цвета Pantone® для победителей конкурса 2021 года любезно предоставили необходимые в работе каждого дизайнера продукты: калибратор монитора, Pantone Fashion, Home + Interiors Color Guide и Pantone Fashion, Home + Interiors Metallic Shimmers Color Guide».

Абсолютная победительница конкурса – дизайнер из Иваново Ксения Демьяненко с коллекцией «Биоматериал», кроме почетного статуса и моря эмоций получила денежный приз в размере 500 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в Италии на фабрике Чентро Гомма.

Открытие конкурса 26 апреля на площадке "Точки Кипения ПромТехДизайн" прошло при федеральной поддержке социальной сети ВКонтакте.

Трансляция финального гала-показа и церемонии награждения победителей проходила при поддержке интернет-канала "Город+".

Официальный информационный партнёр конкурса — телеканал "Санкт-Петербург".

Фоторепортаж со всех дней конкурсной программы, а также записи прямых трансляций показов и дизайн-марафона опубликованы в официальном аккаунте конкурса "Адмиралтейская игла" vk.com/igladesign.

Подробно о конкурсе: igladesign.ru

Фото: Игорь Иванов