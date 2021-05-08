Говорят, в творческой сфере сложно пробиться. Сложно, если сидеть и ждать успеха. А участники Форума Russian Design Heroes - действуют!

13 мая 2021 года пройдет фешн-показ на ВДНХ в АртТехнограде. В показе примут участие лучшие выпускники вузов всей страны- члены сообщества молодых дизайнеров «Отлично!». Кто-то представляет свои дипломные коллекции, у кого-то случится премьера. Но все участники верят: им есть, что сказать этому миру.

Автор коллекции «Protector 2.0» Гунел Аббасова вдохновлялась военной униформой, чтобы создать коллекцию нарядов для современной, сильной женщины. А для Ирины Братановой источником вдохновения стала жвачка «Love is…», что делает ее коллекцию легкой и воздушной. В работе над коллекцией «Вкус детства» Анастасия Ким использовала знакомые всем принты вареной сгущенки и лимонада, а творчество Юнны Баранюк навеяно культурой Японии. Авангард, экология, огонь и даже хип-хоп музыка стали вдохновением для остальных участниц показа: Юлии Марихиной, Маргариты Коковиной, Екатерины Казанцевой и Алены Нечаевой.

Гостями показа станут Виталий Ставицкий - президент Союза Дизайнеров России, Антон Алфер – президент ГК "Модная Сеть", Александра Калошина - основатель группы компаний Solstudio Textile Group, Ирина Каримова - руководитель FashionEducation.ru, Роман Ефремов - президент Ассоциации «Недели Моды» и другие звезды и герои российского дизайна. Этот показ молодые таланты и опытные профессионалы запомнят надолго!

Источник: сообщество молодых дизайнеров «Отлично!»