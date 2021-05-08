Издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных стилистов Голливуда, которым мы обязаны безупречными образами звезд на красных дорожках в 2021 году.

Лидером списка был признан американец Лоу Роуч, который является постоянным судьей на модном реалити-шоу HBO Max «Легендарные». Лоу также стал первым в истории темнокожим стилистом, одержавшим победу в этой номинации.

42-летний стилист прославился благодаря работе с такими знаменитостями, как Селин Дион, Керри Вашингтон, Хантер Шафер и Ариана Гранде. В настоящее время Роуч создает образы для исполнительницы главной роли в сериале «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой, а также активно сотрудничает с Приянкой Чопрой и Томом Холландом, пишет The Blueprint.

Кроме того, с 2011 года Лоу является бессменным стилистом звезды сериала «Эйфория» Зендеи, причем при выборе образов актрисы для красных дорожек руководствуется определенными принципами. «Она никогда не носила Gucci, она никогда не носила Chanel. Она никогда не носила Dior. Она никогда не носила Saint Laurent. И она никогда не носила Valentino, пока не стала лицом бренда. Мы используем только более молодые и новые бренды и дизайнеров. Я думаю, это действительно красиво», – приводит World Fashion Channel слова стилиста.

Именно благодаря ему Зендая вышла на красную дорожку «Оскара» в уже ставшем легендарном лимонном, обнажающем живот платье Valentino. Эксперты The Hollywood Reporter считают, что Роуч не только умеет подбирать вирусные наряды для знаменитостей, но и оказывает положительное влияние на индустрию в целом.

Как рассказывает Buro 24/7 UA, на втором месте в рейтинге оказалась Зерина Акерс – основательница сайта онлайн-торговли вещами темнокожих дизайнеров Black Owned Everything и стилист Бейонсе. Это она отвечала за костюмы певицы для визуального альбома Black Is King.

В тройку лидеров также вошли Уэйман Баннерман и Мика Макдональд, вместе образующие дуэт стилистов Wayman + Micah. Из последних их достижений – обильно декорированное драгоценными камнями ярко-синее платье скульптурного кроя Schiaparelli, которое Реджина Кинг надела на «Эмми».

Замкнули первую пятерку звезда шоу Styling Hollywood и стилист Синтии Эриво Джейсон Болден, а также Никола Формикетти, уже много лет сотрудничающий с Леди Гагой.