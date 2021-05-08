Судя по всему, fashion-подиумы, наконец, начали оживать. После года с лишним виртуальных недель моды довольно много люксовых брендов готовятся уже в ближайшее время представить полноценное дефиле.

Так, Max Mara сообщила, что покажет новую круизную коллекцию на острове Искья, который расположен в Неаполитанском заливе, неподалеку от западного побережья Италии. Мероприятие пройдет 29 июня. Об этом рассказывает Buro 24/7.

Шоу Max Mara должно пройти в популярном Mezzatorre – роскошной пятизвездочной резиденции, расположившейся в замке пятнадцатого века. Отель может похвастаться собственной каменистой бухтой, ваннами из вулканической грязи, тремя лечебными бассейнами на знаменитых горячих источниках острова и великолепными видами на Тирренское море. Max Mara предвкушает показ на закате дня перед «живой» аудиторией всего лишь из нескольких десятков друзей дома, пишет Fashion United.

Это будет первое физическое шоу Max Mara за пределами Милана со времен дефиле, проведенного брендом в берлинском Neues Museum. Ранее Max Mara устраивал показы в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае и итальянском городе Реджо-Эмилия.

Напомним, в прошлом году итальянский Дом моды планировал устроить круизное шоу в Санкт-Петербурге. Его пришлось отменить из-за распространения коронавируса, а коллекцию бренд презентовал в формате лукбука. А свою линию осень-зима 2021 марка представила в феврале в формате видео, снятого в художественной галерее Triennale di Milano.