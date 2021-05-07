Как вы считаете, почему одни девушки всю жизнь жалуются на обстоятельства, окружающих людей, плохую работу и подобные «нюансы», а другие берут и делают?

Чтобы не быть голословными и не отвечать на этот вопрос субъективно мы решили обратиться сразу к двум потрясающим девушкам — представительницам современных self-made персон. Так, в качестве интервьюера выступила невероятно талантливый дизайнер Анна Скороходова, а её собеседницей стала прекрасная актриса Евгения Щербакова. И этот тандем родился не просто так.

При разработке весенней коллекции для одноименного бренда аксессуаров ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE, Анна задалась вопросом, — «Уверенность в себе — откуда она возникает? Всегда ли это врождённая черта характера или она выкристаллизовывается со временем, в зависимости от духовного роста и реализации человека?». А лицом рекламной кампании стала как раз актриса и дизайнер Евгения Щербакова. Невероятно красивая и сильная, артистичная и утонченная, как только она вошла в студию в день съемки, все взгляды мгновенно стали прикованы к ней.

«С Анной я сразу согласилась поработать, с её ярким брендом аксессуаров, таким же необычным, как и она сама. Мне импонируют люди, которые находятся в постоянном развитие, что-то создают и делают это с любовью, с горящими глазами, от души!»,

— рассказала Евгения о сотрудничестве с ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE. Дизайнер Анна лично побеседовала с Евгенией, и задала ей самые волнующие вопросы для интервью в рамках съемки новой весенней коллекции украшений.

- Евгения, привет! Расскажи, как ты стала актрисой? Это была мечта детства?

- Привет! Скажем так, это не была мечта с детства, я просто всегда была актрисой, это заложено во мне. Будучи маленькой девочкой, я наряжалась, танцевала по дому, слушала музыку и представляла себя героиней. В детстве даже случилась смешная история, когда в детском садике к Новому году надо было выучить стих, а я не хотела, меня было сложно что-то заставить сделать. И вот, в день выступлений вышло так, что все дети рассказывали стихи, получали свои конфеты, и тут я подумала: «Так странно, а мне, получается, не дадут конфеты..». Я не постеснялась и вышла на сцену, сочинила стих прям там, естественно, это все было нескладно, но я помню, как меня хвалил Дед Мороз, помню, как чувствовала себя гордо, я кайфовала от выхода на публику! Не это, конечно, послужило тому, что я стала актрисой, просто это как одно из доказательств того, что артистичность была всегда во мне. После окончания школы я училась в архитектурном институте, я выбрала стабильную и серьёзную профессию, как мне казалось тогда. Также я работала на телевидении полтора года в качестве телеведущей, телеканал назывался ОТВ-Приморье, а проект — «Твоё время», это была молодежная программа. Поэтому я не могу сказать, что мечтала стать актрисой, я ей была, но непосредственно образование и профессиональную форму это обрело уже в 2014 году, когда я поступила в театральный Институт имени Бориса Щукина на второе высшее образование и успешно окончила курс, а после — стала сниматься в кино.

- Параллельно, ты являешься владелицей собственной студии интерьерного дизайна и Instagram-магазина профессиональной косметики. Скажи, как тебе удаётся сочетать в себе и предпринимательскую способность, и творческую составляющую?

- Да, мне удаётся совмещать много вещей в своей жизни. Радует, что сейчас наступило, наконец, то самое время, когда можно совмещать разные виды деятельности и при этом быть успешным в каждой из этих сфер. Раньше это было сложнее, но с нынешними возможностями и технологиями всё упростилось. Скажу так: конечно, временами бывает сложно, когда все дела появляются одновременно: становится тяжело, и я устаю, так как практически не отдыхаю. А бывает всё нормально, работаю и живу в стандартном рабочем режиме, в общем, «пожар» по плану, как обычно (смеётся). Но если не брать такие очаговые моменты, когда вдруг несколько заказов по дизайну, нужно много внимания, тут же меня приглашают на съемку, и необходимо куда-то лететь, то всё совмещается, потому что над дизайнерскими проектами я, конечно, работаю не одна. Я не фрилансер, у меня есть партнеры, и все задачи я делегирую. Дизайн, архитектура — это серьезная профессия, в которой невозможно делать все полностью одному. Актёрское мастерство долго было для меня больше хобби, которое приносило вдохновение, удовольствие и деньги. Сейчас это уже переросло в реальную профессию, работу, и по занятости у меня получается 50/50 — дизайн и кино. В любом случае, съёмки идут не каждый день и не весь год пока ещё. Когда я стану очень известной актрисой, тогда все, наверное, будет по-другому (улыбается). Я всегда сконцентрирована на своей деятельности, на работе, потому что это мои любимые дела, и я этим занята всегда, двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю, без выходных. Например, ночью мне может написать заказчик с идеей, какого цвета ему поставить диван (смеётся). Кому-то такой график не подходит, но мне эта спонтанность как раз-таки очень даже нравится, я не могу быть на работе с девяти до шести в офисе, каждый день в одном и том же месте, для меня это очень сложно.

- Что ты думаешь о self-made девушках? Относишь себя к таким?

- Я думаю о self-made девушках, как и о self-made мужчинах, хорошо, и считаю, что это в любом случае признак развитого человека. Мне кажется, этот этап должны пройти все люди на Земле так или иначе (смеётся). Важно построить себя, при этом не имеет значения, в какой ты семье родился, с какой финансовой «подушкой». Главная задача каждого — развиваться, и, конечно, всегда видно по глазам, по разговору, по действиям человека, сам он себя сделал или ему очень сильно помогли финансово. Я никак не осуждаю тех, кому помогли, и также не восхваляю тех, кто self-made. Я считаю, что всегда нужно развиваться, только так можно реализовать свой личный потенциал, раскрыть его, полностью реализовать программу жизни, которая дана свыше. Поэтому я не делю на мужское и женское в этом плане, потому что, судите сами, self-made мужчины более привлекательны, чем те, кто на родительском обеспечении: зачастую инфантильные, не состоятельные. Я убеждена, что есть мужская роль и женская, и ни одна из этих ролей не хуже и не лучше, они обе нужны для гармоничного развития нашего общества, мира, для продвижения и процветания.



- Ты всегда выглядишь безупречно, будь это ковровая дорожка или посиделки с подругами. Поделись секретом, у тебя есть личный стилист или ты сама подбираешь все образы?

- Спасибо за комплимент (улыбается)! Хм, безупречно, я бы так не сказала, всегда считаю, что есть над чем работать. У меня нет стилиста, все образы я подбираю сама. Я бы хотела, чтобы у меня появился такой стилист, который меня собирает на все мероприятия. Пока это не всегда получается, потому что у нас очень динамичный мир, жизнь, не всегда я заранее планирую куда-то пойти и уже в моменте решаю, что надеть. Если говорить про образ, то я считаю, что одеться интересно мне помогает собственный художественный дизайнерский вкус, но гуру моды я себя не считаю.

Актриса Евгения Щербакова на светском событии в украшениях ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE

- Российские дизайнеры сейчас на пике популярности. Скажи, есть отечественные бренды, которые тебе нравятся?

- Да, сейчас российские дизайнеры действительно получили возможность проявить себя. Это случилось ещё в момент кризиса, когда у нас были санкции, они начали активно продвигаться на российском рынке, и сейчас многие стали востребованы. Некоторые бренды, за которыми я наблюдаю, из маленьких шоурумов, снятых в каких-то небольших помещениях, превратились в серьезные фирмы, и имеют свои большие бутики в торговых центрах. Это, например, I am Studio, 12Storeez, NudeStore, 2Mood — российские бренды, в чьи магазинчики я люблю заходить и что-то приобретать. Я действительно считаю, что одежда у наших дизайнеров очень классная, модная и красивая, и вообще, нам нужно поддерживать свое производство!

- Какие эмоции ты испытываешь, когда видишь себя на экране в вышедшем фильме или сериале?

- Эмоции, которые я испытываю? Часто смотрю на себя под эдакой подзорной трубой, как под микроскопом: здесь могла по-другому сыграть, здесь, наверное, нужно было так, со стороны всегда виднее, чем в моменте. Но потом спустя время, когда я ещё раз пересматриваю, выношу вердикт — в принципе, хорошо сыграла (смеётся). Чаще всего я смотрю на себя, как такой режиссер-критик, хотя это неправильно. Нужно себя поощрять, но как и любой художник, актер все равно на себя смотрит с какой-то долей критики. В общем, такие смешанные чувства.. Сначала было немножко не по себе — как так, я на экране в роли кого-то.. А потом очень даже привыкла, и сейчас это стало естественно, видеть себя на экране.

- В чем заключается твоё жизненное кредо?

- Моё жизненное кредо — лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, именно так я и живу. Когда много раз думаешь, боишься, не делаешь, ничего не происходит в твоей жизни. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. И никогда не нужно бояться подойти к любимому человеку, сказать что любишь, или признаться в симпатии человеку, который нравится. Не надо бояться пойти на ту работу, которая кажется недостижимой. Попробуйте, зайдите, попроситесь. Скажут — нет, ну, значит, нет, попробуйте ещё раз. Если это выступление или творческая какая-то деятельность, не стесняйтесь, выходите и показывайте себя. В общем, нужно делать!

С актрисой Евгенией Щербаковой беседовала дизайнер бренда Анна Скороходова.

Источник: rs-m.ru