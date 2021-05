В конце апреля в пятизвездочном отеле Марриотт Москва Гранд прошла шестая премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS.

Пятизвездочный отель Марриотт Москва Гранд располагается в самом центре Москвы, на Тверской улице. Удачная локация и большой выбор залов для проведения мероприятий позволили отелю стать крупной площадкой для проведения конференций и семинаров различного уровня. Отель находится в непосредственной близости от Кремля и Большого Театра, и других всемирно известных достопримечательностей нашего прекрасного города.

Международная премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS призвана оценить достижения в области культуры, искусства, шоу бизнеса, индустрии моды и красоты, спорта и благотворительности, выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится лучше!

Ведущими премии стали артисты театра и кино Алеса Качер и Вахтанг Беридзе. А украсили это роскошное мероприятие своим выступлением и талантами замечательные артисты: пианистка Жанна Ковалева, саксофонист Макс Тимошин, оперные певцы Григорий Голицын, Андрей Дудин, Евгений Щербаков и талантливые певицы Оксана Казакова, Рагда Ханиева, Валентина Тимощук.

Не случайно символом премии является цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Нежный, и на первый взгляд такой хрупкий, он обладает мощной силой и энергетикой, служит примером для тех, кто даже в самой трудной ситуации сохраняет оптимизм и веру в лучшее.

КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU: «Поздравляю всех премиантов с заслуженной наградой. Ваша энергетика, яркий талант, здоровые амбиции и достижения меняют мир в лучшую сторону. С вас берут пример, вами восхищаются, гордятся вашими успехами и заряжаются позитивом. Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни и мудрости, священный и загадочный цветок, символ божественного начала. Я от всей души хочу пожелать всем процветания, самореализации и успехов во всем! А седьмая премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS пройдет в апреле 2022 года. До новых встреч!»

ПРЕМИАНТЫ THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS -2021:

РАГДА ХАНИЕВА номинация « ПРОРЫВ ГОДА. За высокий старт и целеустремленность»

номинация « ЛАРИСА ВЕРБИЦКАЯ номинация « ЛУЧШАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ. За индивидуальность и шарм»

номинация « АЛИКА СМЕХОВА в категории « КИНО И ТЕАТР» номинация « За уникальность и многогранный талант»

в категории « номинация « ЕЛЕНА ИЩЕЕВА в категории « ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС» номинация «За профессионализм и высокие достижения»

в категории « номинация ЯРОСЛАВ ЖАЛНИН в категории « КИНО И ИСТОРИЯ» номинация « За исполнение главной роли в фильме «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

в категории « номинация « ПАВЕЛ НЕОН в категории « ШОУ БИЗНЕС» номинация « За целеустремленность и креативный творческий потенциал»

в категории « номинация « ОКСАНА КАЗАКОВА в категории « МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ» номинация « За многогранный талант и высокий профессионализм»

в категории « номинация « ЭСТЕЛЬ СЕМЕНЧУК в категории « КРАСОТА И СТИЛЬ» номинация « За профессионализм и преданность любимому делу»

в категории « номинация « ВАЛЕНТИНА ТИМОЩУК в категории « МУЗЫКА И СТИЛЬ» номинация « За харизматичность и многогранный творческий потенциал»

в категории « номинация « КСЕНИЯ ПАВЛОВА в категории « БИЗНЕС И КРАСОТА» номинация «Прорыв года. За высокие достижения и целеустремленность»

в категории « номинация НАТАЛИЯ ЕРОШКИНА номинация « МЕДИА ПРОРЫВ ГОДА»

номинация « АЛЕСА КАЧЕР и ВАХТАНГ БЕРИДЗЕ номинация «Самая красивая творческая и кино семья»

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕМИАНТАХ

Завершилось мероприятие дегустацией праздничного торта от XRAMOVA SWEET и лотереей с замечательными подарками от партнеров премии для всех гостей!

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ ПРЕМИИ!

Официальные партнеры: МАРРИОТТ ГРАНД МОСКВА, торговая компания БЬЮТИ БИЗНЕС, международная сеть клиник превентивной медицины и иммунореабилитации GRAND CLINIC, КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА, центр стоматологии и красоты ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК, ювелирная компания MARI JOO и ателье по пошиву деловой одежды VESTORO, модельное агентство «Q.M.AGENCY».

Информационные партнеры: THE MOSCOW LIFE, THE BEAUTY NEWS, ЖУРНАЛЫ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, МОДА ТОПИКАЛ, SPECIAL, MMG, LUXYRY IN RUSSIA, TOP LUX, РАДИУС ГОРОДА и другие.

Благодарим косметические бренды ICONSKIN professional, HORSE FORCE, CRUSET Professional, компанию ИНТЕКС, парфюмерную компанию SERGE DUMONTEN за замечательные подарки, а ресторан ANIMA, компании АЗБУКА СЕВЕРА, COSMOBERRY MOSCOW, IPSY GROUP и кондитерскую XRAMOVA SWEET за изысканные угощения.

Официальные фотографы премии: ЕВГЕНИЯ ФРУНЗЕТТИ, АРА ПОГОСЯН

Организаторы премии: коммуникационное агентство и издательство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный журнал THEBEAUTYNEWS.RU

Вы можете оставить заявку как номинант, партнер или гость на сайте премии AWARDS.THEBEAUTYNEWS.RU