Valentino расширяет свой ассортимент бьюти-продукции декоративной косметикой. Сообщается, что через несколько недель итальянский модный Дом представит дебютную линию макияжа Valentino Beauty.

По словам экспертов бренда, первая коллекция состоит из 14 универсальных и многофункциональных средств: среди них можно найти как минимум 40 оттенков тонального крема и 50 оттенков помад, а также новинки для макияжа глаз. Все помады и палетки выполнены в формате рефиллов, что не только очень экологично и практично: можно с легкостью пробовать различные оттенки и текстуры, пишет Elle.

Помимо основной линии косметики, Valentino также планируют выпускать лимитированные коллекции, приуроченные к их показам. В честь новой бьюти-линии Пьерпаоло Пиччоли превратил сумку из коллекции весна-лето 2017 в косметичку со съемной золотой цепочкой, добавляет The Blueprint.

«Красота – это сложная задача, решить которую может только любовь. Красота – воплощение демократичности. Я выделяю индивидуальность каждого человека, его уникальность, эти качества подчеркивают многогранность и разнообразие мира. Красота – это изящество. Изящество – это то, что нельзя описать, это восприятие. Красота – это то, что дает мне эмоции. Это связь», – приводит Vogue слова дизайнера.

Креативный директор Valentino также отметил, что его видение макияжа воплощено в фирменном цвете Rosso Valentino 22, который на каждом раскрывается по-своему.

«Пьерпаоло действительно хотел достичь этого баланса между кутюром и противоречивостью. Эта коллекция очень изысканна, но в то же время она для всех», – цитирует The Blueprint Гаранс Делай, генерального менеджера Valentino Beauty.

Этой идее посвящена и рекламная кампания новой линии, в которой приняли участие 16 женщин и мужчин, а также дочь Пьерпаоло Пиччоли Бенедетта. Противоречивость дизайнер передал через внешность моделей: голубые волосы, тату по всему телу и смелый макияж, который редко встречается в рекламах косметики.

Помады из бьюти-линии Valentino стоят $30, тональные средства – $64, а карандаши для бровей и подводки для глаз – $40. «Я хотел, чтобы у всех была возможность пользоваться нашими продуктами, которые подойдут не только их коже, но и эмоциональному состоянию», – рассказал Пьерпаоло Пиччоли.

По информации РБК, коллекция макияжа Valentino Beauty будет представлена 31 мая 2021 года в универмаге Selfridges в Лондоне в эксклюзивном поп-ап-магазине. Продажи по всему миру начнутся в августе 2021 года. В России новинки появятся не раньше середины сентября 2021.