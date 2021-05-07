Блогер, телеведущая и продюсер Настя Ивлеева выпустила свою дебютную коллекцию одежды совместно с американским брендом Barbie. Это первый подобный проект компании в России. В мире с Barbie сотрудничали Moschino, Карл Лагерфельд, Coach, M.A.C., Vogue, BAPE, Kith и Dover Street Market. Коллаборация произведена и продается российским ретейлером «Твое», пишет Fashion United.

В капсулу вошли 20 предметов одежды: от худи и футболок до пижам и носков. Коллекция делится на 2 блока, включая как принты с фотографиями Насти Ивлеевой, так и с изображениями современных и винтажных кукол Barbie. Отличительный дизайнерский элемент вещей – полноцветные фотографические, ламинированные и люминесцентные принты, которые светятся в темноте. Хайлайтами коллекции стали футболка и худи с принтом «Be Real Not Perfect». На бирках коллекции напечатана цитата Насти Ивлеевой: «Твои мечты – сильнейшая мотивация. Ты можешь быть кем захочешь», рассказывает PROfashion.

Вещи из коллекции выпущены на базе лекал, специально разработанных командой «Твое» для данной линейки: посадку и финальный вид каждого изделия лично контролировала Настя Ивлеева.

По информации The Blueprint, цены на вещи варьируются от 499 руб. до 2299 руб. Часть средств от реализации будут направлены в благотворительный проект «Помощь», который позволяет любому желающему оказать адресную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Коллекция уже поступила в продажу в розничную сеть «Твое» в России, Армении, Казахстане и Беларуси, а также в онлайн-магазин бренда и на маркетплейсы Wildberries и Ozon.