«Если в Париже нет тебя – он становится мне крайне неприятен», – писал Жан Кокто своей близкой подруге Габриэль Шанель в письме, отправленном на Рождество 1950-го. Двух творцов объединяла самая крепкая и близкая дружба – они вместе и работали, и отдыхали, и без конца обменивались письмами, а также обожали мистику и символику.

Поэтому неудивительно, что именно с мысли о Жане Кокто Виржини Виар начала работать над коллекцией Chanel Cruise 2021. «Габриэль Шанель была близка с Кокто, а мне нравится фильм «Завещание Орфея». В частности, я очень люблю великолепную сцену, в которой мужчина с головой черной лошади опускается в «Карьер-де-Люмьер» и его силуэт четко отображается на фоне белых стен», – приводит Vogue UA слова Виар.

Именно там, в «Карьер-де-Люмьер», в деревне Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции, креативный директор Chanel представила новое, очень графическое шоу. С помощью локации дизайнер хотела передать простоту, точность и поэзию фильма Кокто, которые легли в основу чистой коллекции с доминирующими двумя оттенками – ярким белым и глубоким черным, с изредка возникающими цветными выходами.

В линию вошли платья с широкими контрастными лацканами, вязаные накидки, твидовые костюмы с жилеткой вместо привычного жакета и широкие брюки с черно-белыми принтами. У одних жакетов половины заострены, как у жилеток, другие превращены практически в кроп-топы – они заканчивались на линии груди. Кроме того, в Chanel Cruise 2021 появилось множество мини-юбок: классика в твиде, из кожи или с бахромой из кожаных полосок, пишет Buro 24/7.

Цветочный принт отсылал к гибискусу – главному символу фильма «Завещание Орфея». В одной из сцен поэт Орфей собирает растерзанные лепестки и превращает их в цветок – идею возрождения Кокто передал с помощью обратного воспроизведения пленки. А изображение голубя на вязаном кардигане и вышивки в виде треугольников на брюках повторяли рисунки художника в письмах Шанель, отмечает The Blueprint. В качестве аксессуаров Виар предложила поклонницам Дома сумки с кожаной бахромой, сумки-подвязки, увесистые колье, жемчужные пояса и ремни с подтяжками в виде цепочек.