Белорусская группа компаний по производству женского, мужского, детского белья и одежды из трикотажа Mark Formelle выпустила капсульную коллекцию футболок с принтами, созданными незрячими детьми- художниками из благотворительного проекта «Белоника Арт». Об этом пишет PROfashion.

На изделия нанесут 7 картин – как рассказали создатели коллекции, каждая из них отражает 7 знакомых всем настроений и состояний. При этом принты будут подписаны на футболке не только привычной кириллицей, но и объемным шрифтом Брайля, позволяющим считывать информацию кончиками пальцев.

«Одной из важных составляющих корпоративной социальной ответственности компании является поддержка творческих людей. Именно поэтому мы с большим энтузиазмом взялись за совместный проект, который поможет большому количеству ребят почувствовать себя не только талантливыми, но и нужными этому миру. Цепочка добрых дел не должна прерываться никогда», – рассказали представители Mark Formelle.

Представлять футболки в промо-кампании коллекции будут сами авторы художественных работ, ученики особенной школы рисования. Часть средств, вырученных от продажи вещей, пойдет на дальнейшее развитие школы, а также организацию похожих мест в регионах.

Это не первая коллекция бренда Mark Formelle, поднимающая важную социальную тему. В 2019 году бренд выпустил коллекцию маек, рюкзаков, открыток и стикеров RED BOOK MF с принтами исчезающих видов животных. Проект поддержало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Часть вырученных средств пошла на поддержку природоохранных организаций.

В марте 2021 года бренд выпустил коллекцию одежды из переработанного пластика. На ее изготовление ушло около 150 000 пластиковых бутылок. Также компания запустила челлендж по сбору ПЭТ-бутылок #пластикгудбай, который поддержали не только рядовые покупатели, но и целые компании.