Зара Юлдашева- мастер по Перманентному Макияжу, более 20 лет стажа

Зара представляет всемирно известную школу Goar Avetisyan Beauty как преподаватель и мастер по совместительству. До переезда в Москву она считалась топовым мастером своей родной страны – Узбекистана. Несмотря на невысокий уровень развития перманентного макияжа в Узбекистане, Зара постоянно повышала квалификацию в Москве и в Европе. Она с детства научилась правильно бороться с трудностями. Для нее работа – это способ выразить себя, это творчество, это источник вдохновения. По мнению Зары, есть только один способ стать по-настоящему успешным – полюбить свою работу. И никогда не останавливаться на достигнутом.

1.Зара, расскажите о себе, где родились, где учились?

Я Зара Юлдашева. Родилась в 1985 году в Узбекистане, в городе Ташкент. По национальности я узбечка. Я самая маленькая из многодетной семьи и поздний ребёнок у родителей. Разница в возрасте с братьями и сестрами у меня большая.

Примерно с 2 лет до 7 лет мы жили с родителями в России, в городе Канск. Потом переехали в Узбекистан, где я пошла в школу. После школы, я никому не сказав поступила художественный колледж имени Бенькова в Ташкенте. Но закончить его мне так и не удалось, так как сестра решила, что мое воспитание выходит из под контроля.

2.Как решили стать мастером перманентного макияжа?

В возрасте 15 лет я потеряла отца. И в тот момент я решила, что стану самостоятельной. С детства увлекалась рисованием. В добавок я любила отцовские татуировки на теле. Их было у него две. Его татуировки и моя любовь к рисованию сделали своё, я решила стать тату мастером. Начинала я самоучкой. Собрала все деньги, которые были у меня и купила себе машинку. Она стоило не дёшево и считалась на тот момент одним из лучших что было в Узбекистане. Свою первую работу я сделала на себе. На нижней части ноги символ знак зодиака близнецы. У меня были смешанные чувства. Мне было больно, но я радовалась. Очень. Я же делала своё первое тату на себе, а ещё и сама. Так и началась моя практика, делала тату всем бесплатно, надо было набраться опыта. Меня никто не учил, да и некому было. Тогда и не обучали, и были жадными на информацию по этому направлению. Постепенно я начала практиковать пирсинг и перманентный макияж. Клиентов было много и опыта я набралась быстро.

Мои родные, кроме мамы были против моего выбора в профессии. Они не верили в меня, не принимали мои желания. У меня семья традиционно узбекская и ещё очень верующая, всегда были против моих предпочтении и выбранной профессии. Мне было очень тяжело, но я решила не сдаваться. Пришлось пробиваться самой.

Я добилась своего и стала ведущим мастером Узбекистана по перманентному макияжу и тату.

3. Вы работаете в команде Гоар Аветисян, как вы познакомились с Гоар?

В 2015 году я решила пройти курс макияжа у Гоар Аветисян. Помню, когда я увлеклась макияжем, это нужно было для моей основной профессии (для ПМ), мне подруга показала страницу Гоар. Я для себя решила сразу что я пойду учится к ней. До этого я уже прошла курсы визажа, но мне хотелось уметь красить формы бровей, губ и век как сама Гоар. Я записалась к ней на курсы и ждала 8 месяцев своей очереди. 2016 в феврале я прилетела в Москву и попала к ней, так мы и познакомились.

После окончании курса я вернулась в Ташкент. Качество моих прорисовок форм перед процедурой ПМ улучшились благодаря ее курсу. А в 2017 году Гоар Аветисян прилетела в Ташкент провести свой мастер класс, тогда я стала спонсором ее мастер класса. В тот период мы и подружились. После мастер класса меня пригласили на свадьбу Нуник Аветисян (сестра Гоар Аветисян) в Москву. Тогда Гоар попросила меня сделать ей перманентный макияж бровей, а для меня это много значило, и я радовалась этой возможности так как я обожала ее и восхищалась ей как человеком. После процедуры, ей очень понравился результат и она выложила у себя на странице мою работу, отметив меня. Конечно, после этого момента у меня стали расти подписчики и запросы на процедуру. А потом я стала работать у нее в команде. Я стала летать в Москву каждый месяц и принимала на процедуру ПМ в студии ГА. Через два месяца после старта моей работы я стала обучать. У меня уже был 7 летний опыт обучения. Но настоящий старт курсов по ПМ у меня начался в школе ГА

3.С чего началась карьера преподавателя ПМ?

Мой путь как преподавателя ещё начался с 2010 года. Когда я уже была популярным мастером у себя на родине. Ко мне стали записываться на обучение по тату, пирсингу и перманентному макияж. Каждый месяц я брала на обучение учеников. Начинала с индивидуальных курсов. Желающих было много, и тогда я давала только то, что знала, старалась максимально впитать все свои знания в своих учеников. Конечно, это сложно, обучить кого-либо этому с нуля и сразу получить результат.

4. Расскажите, как происходит обучение?

На данный момент у меня все налажено в плане программы курса. Конечно, я ещё работаю над программой и считаю нет предела в развитии курса. Сегодняшний мой авторский курс «Pro мастер» для начинающих с нуля состоит из 5 дней. В группе принимаю 8-10 человек. 1 день курса я провожу теоретическую часть. 2 день у нас день мастер классов. Мастер класс по макияжу, по архитектуре бровей, мастер класс по художественным навыкам, мастер класс по косметологии, мастер класс по удалению неудачного ПМ. Все эти мастер классы проводят различные преподаватели нашей школы. И эти мастер классы очень важны для развития в ПМ. В 3 день нашего курса у нас стартует практика. Сначала ученики отрабатывают на искусственной коже и после переходят на отработку с моделями. Третий день отработку на зоне бровей. Изначально демонстрацию провожу я, после к работе приступают ученицы. Конечно, каждую отработку учениц контролируют мои подготовленные ассистентки, так как не должны допустить каких-либо ошибок, ведь работаем с лицом живого человека. 4 день курса мы отрабатываем зоны губ. Так же сначала ученицы отрабатывают навыки на искусственной коже, дальше моя демонстрация и после отработки самих учениц. 5 день курса день отработки на зоне век. Ученицы так же отрабатывают сначала на искусственной коже и после практика на моделях. После окончания работы на моделях мы завершаем обучение. Наш курс окончен, и я вручаю торжественно им сертификаты. Мой курс протекает всегда очень красочно, тут присутствуют все эмоции. Мои ученицы с первого дня получают от меня сильнейшую мотивацию и строгий контроль обучения. Конечно, без веселых танцев, пений, и откровенных разговоров не обходится. Самый грустный момент, когда курс заканчивается, ведь мы привязываемся к людям и так жалко их отпускать. Я настоящая со своими учениками и хочу, что бы каждый раз они видели перед собой обычного человека который любит свою работу и вкладывает душу в эти 5 дней обучения. Я не умею играть в сдержанного профессионала.

5. В чем ваши сильные стороны, что получается лучше всего? Есть ли у Вас любимая техника или зона работы?

Я считаю свой сильной стороной в работе – мое отношение к ней. Я люблю, что бы все было практично, аккуратно, организованно и с индивидуальным подходом к каждому. Учитывая, что ПМ почти как мини хирургическое вмешательство, я ставлю акцент на стерильности. Я знаю как работают многие мастера ПМ и как они поверхностно относятся к здоровью клиента. Если говорить о техники, что я больше предпочитаю: то это зона бровей, техника классическая растушёвка и легкая пудра. Кстати, не все могут справится с классической растушёвкой, его сложно сделать мягкой как дымка. Многие выбирают менее сложную технику - пудру.

Сложнее справится именно с зонами бровок. Губы и веки считаются легкими зонам в работе ПМ.

6. Как вы относитесь к исправлению чужих ошибок в ПМ?

Вполне адекватно отношусь. Как мастер со большим стажем скажу, что и профессионалы совершают ошибок. Процедура ПМ иногда даёт не предсказуемые результаты. Мы же работаем с живым организмом. И не всегда организм принимает ПМ адекватно. Может не прижиться цвет, поменяться в цвете, быстро сойти. Не всегда здесь вина мастера. Поэтому исправление чужой работы воспринимаю, по большей части, как неудачной комбинацией реакции организма с мастерством мастера.

Я перекрываю только те работы, которые в остатке меньше 20%. Яркие остатки старого ПМ я не беру, так как их очень сложно перекрыть.

7. Какими инструментами делают перманентный макияж, производится ли анестезия перед процедурой? Должен ли клиент готовится к процедуре самостоятельно? Каким образом?

ПМ делается разными видов аппаратами. Есть аппараты, специализированные для ПМ, есть и универсальные, которые подходят и для тату и для ПМ. Эти же аппараты разделяются на несколько типов. На длинноходные, среднеходные (гибриды) и короткоходные. И каждая из них подходит под определенные техники.

Анестезия используется перед процедурой ПМ. Но не всегда. Естественно, если клиент с высоким болевым пороком, то можно обойтись и без неё. Но в тех случая, когда болевой порок низкий, клиент не выспался, в голодном состоянии, нервничал, то да, мы используем анестезию. Так как чувствительность клиента не даст сделать работу в спокойной обстановке, частые подергивания от боли будут мешать процедуре. Да и не хочется, чтобы клиент страдал. Бывают случаи, когда анестезию я не применяю совсем и от этого качества работы становится лучше.

Клиент, конечно, должен готовится и учитывать многие факторы влияющие на качество ПМ. Изначально при записи мы предупреждаем клиента о возможных противопоказаниях, предупреждаем что нельзя до, вовремя и после процедуры. Так же даём рекомендации что нужно сделать для того, чтобы быть готовым к процедуре.

8. На какую глубину проникает пигмент, и сколько держится эффект от макияжа? От чего это зависит?

Проникновения пигментов происходит в глубину от 0,3 до 0,5 мм. Это контролируется с нажимом руки и при постановки руки. Очень важно четко контролировать свой нажим. Так как в последствии при глубоком проникновении пигмента, глубже чем положено, цвет становится очень холодным, или же при очень лёгком нажиме, выше, чем положено, цвет уходит совсем или оставляет лёгкий красный - оранжевый цвет.

Результат ПМ держится различное время. Все зависит от нескольких факторов:

от типа пигмента

от типа кожи

от иммунитета

от гормонального сбоя

от загара под солнцем

от после процедурного ухода

Давать точную гарантию мастер клиенту не может. Это большая ошибка. Примерное время носки можно сообщить, но это не точно.

9. Можно ли с помощью перманентного макияжа изменить форму глаз? Сделать стрелки, например, или поднять опущенное веко?

С помощью ПМ можно изменить форму глаз. С помощью, например, техники «меж ресничная растушёвка» можно визуально сделать глаза более объемные и придать эффект густых ресниц. На данный момент самая популярная техника среди всех клиентов возрастной категории. Эта техника подходит абсолютно всем. На опущенный вариант век для визуального исправления подходит техника «пудровая меж ресничка». Это классическая техника: меж ресничная растушёвка и поверх нанесённая пудра. То есть подвижное веко напыляется теневым эффектом. Ближе к началу глаза меньше, ближе к вискам больше. С помощью техники «растушеванная стрелка» можно удлинить форму глаз и сделать их выразительными. А вот аортную классическую стрелку я не рекомендую делать вообще. Так как практически всегда она держится более 10 лет. За это время за счёт гравитации опускаются веки. Вместе с ней и классическая стрелка потянется вниз. И в дальнейшем это будет не красиво смотреться.

10. Может ли мастер в процессе процедуры повредить нерв или нанести клиенту травмы?

Естественно. Если не соблюдать технику безопасности, то может случится что угодно. Мастер может углубиться, сильно травмировать кожу, что приводит к воспалению, может случится аллергическая реакция, может задеть сильно слизистую зону (зона губ, зона век), занести инфекцию.

В любом случае, мастер должен понимать, что на момент процедуры он несет ответственность за здоровье клиента и за качество результата работы. Так же и мастер из-за своей оплошности может и себе навредить. Например, уколоться иглой в процессе работы. Поэтому, дорогие мастера, тщательно изучайте технику безопасности.

11. В каких случаях перманентный макияж делать запрещено? Почему?

Здесь есть ряд противопоказании: категоричные и относительные.

При категоричных есть вероятность сильно воздействовать на Здоровье клиента. И лучше избегать работы при наличии их.

При относительных противопоказании есть влияние на здоровье клиента и на качество результата. И не всегда это 100%. При относительных противопоказании, если клиент, зная о последствиях настаивает на процедуре, то его можно провести.

12. Какие сейчас существуют тренды в перманентном макияже?

Сейчас мир ПМ богат трендами. Сейчас очень популярна зона губ и техника «эффект помады» стоит в первых рядах. Не для кого не секрет, что все сейчас любят увеличивать объём губ и на эти пухлые губки все бегут набивать яркие цвета. В итоге мы получаем бомбичнский эффект на губах. Это раньше все желали естественный эффект и на бровках и на губках, но сейчас большое желание выделится. Почему бы и нет, если это идёт клиенту. Но касательно бровок я не рекомендую перебарщивать с ярким цветом и с объемом. Губы - это сочная зона, а брови- это престиж.

13. Есть ли у Вас какой-то профессиональный секрет, которым вы можете поделиться?

Есть. Хотя стараюсь всем делится с учениками. Все что знаю вкладываю в программу обучения.

При работе с клиентами я всегда уточняю желаемый срок носки ПМ. Если желают не долго ходить с ПМ, то я подбираю проф. пигменты, минеральные красители. Если желают долговременный вариант ПМ, то я работаю с органическими красителями. Исходя из этого ещё подбираю подходящий им уход. К минеральным красителям у меня двух недельный уход с заживляющей мазью. Для органики трёхдневный уход так же с заживляющей мазью. Никаких средств, которые сушат, они могут повредить частицы красителей и в итоге можем получить некачественный остаток пигмента.

Так же при окончании процедуры я даю памятку с информацией где описаны :

Возможные последствия

Предупреждения что можно что нельзя

Рекомендация по уходу

Наименование использованного пигмента

Наименование использованных средств

Получается я даю всю информацию клиенту. Они имеют право все это знать. Какой пигмент и средства использовались в работе с их лицом.