К своему 10-летию онлайн-ретейлер Lamoda запустил специальный раздел, где собраны эксклюзивные товары от крупнейших мировых брендов, созданные специально в честь праздника.

Десятки популярных компаний представили на платформе лимитированные капсульные коллекции и отдельные вещи, сочетающие фирменные цветовые решения Lamoda. Среди них такие мировые гиганты, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Iceberg, Gant, Coccinelle, Ray-Ban, For Art's Sake, adidas Originals, Puma, Nike и другие, пишет New Retail.

Все товары выделены в каталоге тегом «Lamoda 10 лет в моде» и представлены на территории России только на площадке Lamoda. Ассортимент специального праздничного раздела охватывает женские и мужские категории и будет пополняться на протяжении всего года.

Как рассказывает PROfashion, модный Дом Hugo Boss представил эксклюзивные модели футболок, свитшотов, поло в цветовой палитре Lamoda (голубой, белый, красный). В Aeronautica Militare создали вещи в фирменном красном и вышили на них число 10. От бренда Iceberg поступила целая капсула с совместным лого ICEBERG x Lamoda, объединившая мультяшный принт Микки Мауса как ДНК ICEBERG и фирменные цвета Lamoda. Компания Coccinelle представила капсулу со специально разработанным принтом.

Lamoda начала праздновать свое 10-летие в марте 2021 года с запуска весенне-летней рекламной кампании, посвященной роли моды в жизни людей. Бренд также собрал главные тренды последнего десятилетия на отдельном лендинге и подготовил спецвыпуски шоу «Lamoda TV» и «Lamoda на диване». В честь дня рождения Lamoda также объявила конкурс российских дизайнеров «Реалити в моде» с главным призом 1 млн рублей, отмечает Retail&Loyalty.