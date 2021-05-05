Chanel собирается устроить показ в традиционном формате на следующей Неделе высокой моды в Париже, которая состоится в июле. Об этом сообщил президент направления моды Chanel Бруно Павловски.

«Я надеюсь, что и другие Дома последуют за нами», – отметил он в интервью WWD.

Поскольку Франция готовится к постепенному снятию ограничений с 19 мая, Chanel начали подготовку к своему полноценному шоу со зрителями – впервые за последние девять месяцев.

Местом проведения был выбран Дворец Галлиера – музей моды, который открылся прошлой осенью после реконструкции масштабной ретроспективной выставкой, посвященной Габриэль Шанель. К слову, экспозиция продолжит работу в этом году с 19 мая по 18 июля.

Тем не менее Французская федерация высокой моды еще не определила официальный формат предстоящих Недели мужской моды, а также показов кутюрных коллекций, запланированных на июнь и июль.