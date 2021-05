Тимоти Шаламе станет одним из ведущих предстоящего Met Gala. 25-летняя звезда «Назови меня своим именем» и «Дюны» уже давно фигурирует в списках самых влиятельных людей в моде и отличается весьма оригинальным взглядом на мужской стиль, пишет Elle.

Неудивительно, что другу Gucci, Haider Ackermann, Louis Vuitton, Alexander McQueen и других дизайнеров предстоит уникальная роль – возглавить самый звездный и гламурный бал года. Многие образы актера стали культовыми – например, с кепкой из ресторана украинской кухни Veselka, с комбинезоном S.R. Studio. LA. CA. и блеском на губах, в худи с пайетками и кристаллами Swarovski, отмечает Buro 24/7.

Компанию Шаламе составят глава Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Том Форд и поэтесса-суперзвезда, выступившая на инаугурации президента США, Аманда Горман.

В этом году одно из самых важных событий в fashion-индустрии – Met Gala – пройдет 13 сентября (вместо первого понедельника мая) и будет чествовать американское наследие в индустрии.

По информации The Blueprint, традиционная выставка в Институте костюма Метрополитен-музея в этот раз пройдет в два этапа. Первая часть под названием «В Америке: лексикон моды» (In America: A Lexicon of Fashion) откроется 18 сентября. Вторая часть – «В Америке: антология моды» (In America: An Anthology of Fashion) – заработает 5 мая 2022-го. Обе коллекции можно будет увидеть до 5 сентября 2022 года.

Благотворительном мероприятие Института костюма проводится только по пригласительным, которые, как сообщается, стоят 30 000 долларов, а бронь столов на ужин – 275 000 тысяч.