На волшебной платформе 9¾ вокзала Кингс-Кросс, где происходят чудеса, теперь может оказаться каждый – бренд Pandora представил коллаборацию с Московским метрополитеном, приуроченную к Международному дню Гарри Поттера, который ежегодно отмечается 2 мая.

На станции «Деловой центр» появилась настоящая арт-инсталляцию по мотивам знаменитой книги Джоан Роулинг. Оживающие картины, заколдованный рояль, который играет сам по себе, сказочные мандрагоры и магическая атмосфера – для того, чтобы оживить все эти кадры, необходимо навести камеру телефона на QR-код рядом с изображением, тогда на экране откроется видео. Все это происходит в музыкальном сопровождении из композиций из фильмов про Гарри Поттера, пишет Buro 24/7.

В съемке приняли участие российские знаменитости и машинисты метро. Варвара Шмыкова и Дарья Мельникова примерили на себя роли Гермионы и Рона, а Снежана Самохина перевоплотилась в их заклятого врага – Драко Малфоя. Видеоблогер Катя Клэп на одну ночь стала милым привидением Плаксой Миртл, актриса и режиссер Ян Гэ – первой любовью Гарри Чжоу Чанг, а официальный голос Pandora в России и актриса дубляжа Дарья Блохина – харизматичной Беллатрисой Лестрейндж, отмечает Cosmopolitan.

Продюсером съемки, которая проходила на станции «Маяковская», стал дизайнер Роман Уваров – он же перевоплотился в роль самого «мальчика, который выжил». Наряду со звездами героями фотоистории стали машинисты метро: Яна Шарова предстала в образе забавной Полумны Лавгуд, а Ольга Бурылева и Игорь Андреев стали учениками школы чародейства и волшебства.

Как рассказывает Vogue, герои кампании также позируют в украшениях Pandora из капсульной коллекции бренда, посвященной «Гарри Поттеру». В линейке представлены подвески в виде золотого снитча и маховика времени, эмблемы четырех домов, письмо из Хогвартса и другие символы сказочной вселенной.

Выставка в рамках коллаборации Pandora x Московский метрополитен продлится на станции «Деловой центр» до середины мая.