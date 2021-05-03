Британский Vogue сделал ход конем, выбрав героиней июньского выпуска Билли Айлиш: пост с ее новой фотографией уже установил новый рекорд, собрав миллион лайков за пять минут.

И тому есть причина. Отличительная черта стиля 19-летней девушки – мешковатая одежда, любовь к спортивному стилю и гипертрофированному оверсайзу. За всем этим кроется желание как можно тщательнее спрятать фигуру, на что у певицы есть свои причины: «Я не хочу, чтобы меня обсуждали и оценивали как сексуальный объект. Я не хочу, чтобы обо мне говорили: «Она слишком тощая», или «Она немного полная», или «Она совсем плоская». Люди не видят мою фигуру, поэтому могут сосредоточиться лишь на музыке, а не на внешности», – приводит журнал «Открыто!» слова певицы.

На фотографиях Крейга МакДина Билли Айлиш появилась в непривычном для себя откровенном образе. Она позирует в корсете и юбке custom Gucci, бра Agent Provocateur, латексных перчатках Atsuko Kudo и украшениях Jacquie Aiche и Anita Ko. Образы для девушки подбирала стилистка Дена Джаннини.

«Для июньского номера Vogue звезда обложки Билли Айлиш не хотела ничего, кроме трансформации. Поэтому она пришла к нам с идеей. Она подумала, почему бы не показать свое тело? Почему не поиграть с корсетом и пинап-эстетикой середины ХХ века, которая ей всегда так нравилась? Пришло время, сказала она, для чего-то нового. Билли тесно сотрудничала с командой, возглавляемой директором по стилю Деной Джаннини, и, думаю, можно с уверенностью сказать, что в результате мы получили Билли Эйлиш, какой мы ее еще не видели. Впрочем, все гораздо сложнее, история трансформации является ключевой», – цитирует The Blueprint главного редактора журнала Эдварда Эннинфула. Возможно, такие перемены связаны с новой эрой в карьере Билли Айлиш и релизом ее второго альбома «Happier Than Ever», который можно будет послушать уже в июле.