Российский бренд Red September представил новую коллекцию осень-зима 2021/2021. При ее создании креативный директор марки Ольга Васюкова размышляла о жизни простых рабочих людей, жаждущих перемен. Главным источником вдохновения для дизайнера стал монумент «Рабочий и колхозница», который Ольга считает важнейшим символом связи времен в России. Отсюда на свитерах, юбках, плащах и архитектурных меховых пальто в пол появился переработанный принт в виде монумента, пишет The Blueprint.

Еще один принт, который дизайнер активно использует в коллекции, – снимок из журнала «Огонек» 1953 года, на котором гребец из Румынии целует гребца из сборной СССР. Поверх снимка располагается многозначительная надпись «Союз нерушимый» – и это снова и историческая цитата, напоминающая о политике силы, и слова о любви, отмечает Elle.

Противоречивость проходит через всю коллекцию: светлые плащи с плиссировками на спинах оказываются рядом с рабочими комбинезонами. Милитари куртки с рядами карманов сочетаются с пастельно-розовыми костюмами. Разные вещи, от свитеров до юбок, сшиты в лоскутной технике из разных тканей. Особое место занимают косухи – гипертрофированные плечи, резкие и вздернутые, ставшие визитной карточкой бренда.

Как рассказывает Buro 24/7, также в этом сезоне марка впервые представила линию аксессуаров: объемные панамы на кулисках, меховые шапки и головные уборы, созданные по мотивам шлемов летчиков.

Над созданием лукбука работала стилистка Светлана Танакина, фотограф Ян Югай и визажистка Юлия Рада.