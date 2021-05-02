Вирджил Абло представил новых амбассадоров мужской линии Louis Vuitton. Ими стали участники южнокорейской k-pop группы BTS. Новость была опубликована в официальном Instagram-аккаунте бренда, пишет The Bleuprint.

Таким образом корейские артисты стали частью команды звездных посланников Louis Vuitton: Алисии Викандер, Лее Сейду, Джейдену Смиту, Софи Тернет и Эмме Стоун – и теперь будут представлять французский модный Дом.

«Я рад, что BTS присоединяются к Louis Vuitton. Я мечтаю поскорее начать наше замечательное партнерство, которое добавит современности нашему Дому, объединив роскошь и современную культуру. Я с нетерпением жду момента, когда мы сможем поделиться всеми интересными проектами, над которыми работаем», – приводит L’Officiel слова Вирджила Абло.

Как отмечают The Business of Fashion, это первое официальное сотрудничество BTS с люксовым брендом. В первой рекламной кампании для модного дома музыканты позируют в костюмах из коллекции дизайнера.

Как пишет InStyle, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чонгук, совершившие революцию на мировой поп-сцене, уже давно привлекают внимание люксовых брендов. Так, в 2019 году сценические костюмы для мирового тура BTS придумал креативный директор Dior Homme Ким Джонс, а Louis Vuitton создал костюмы, в которых артисты BTS появились на церемонии вручения премии «Грэмми-2021».