Известный украинский бренд Ruslan Baginskiy представил летнюю коллекцию, лицом которой стала топ-модель Соня Горелова. Девушка сотрудничала с международными изданиями Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, InStyle, i-D, Numéro, V Magazine, W Magazine и многими другими. Работа Сони с украинским брендом головных уборов ознаменовала ее возвращение в моделинг после перерыва длиной в несколько лет, пишет Buro 24/7.

Темой съемки стал идеальный летний день у моря, поэтому все снимки были сделаны на пляже. Они продолжают тему самой коллекции, которая получилась одновременно функциональной и утилитарной, минималистичной и нарядной. Как рассказывает Vogue UA, в нее вошли летние головные уборы, которые не только будут эффектно смотреться, но и помогут защититься от палящего солнца: от широкополых соломенных шляп до хлопковых бейсболок и панам, от классических моделей федоры и канотье до легкого берета с кожаной отделкой.

По традиции дизайнер с необычайной изысканностью расставил акценты на деталях. Так, шляпы он украсил разнообразными цепочками, жемчужными нитями, кораллами, колосками пшеницы, кожаными завязками и логотипом RB в разных его вариациях, отмечает The Blueprint. По словам Руслана Багинского, цепочки снимаются и трансформируются в ожерелья или браслеты, а пирсинг и другие съемные украшения можно использовать в качестве брошей. Также в коллекции появились новые вариации знаковой для бренда baker boy cap: из хлопка, соломы и льна – в темно-зеленом и хаки, в светло-сером и чистом белом цветах; в клетку, полоску и усыпанную сочными летними цветами.

Помимо головных уборов в линейке представлены два непривычных для бренда: легкий коттоновый платок, украшенный кисточками из жемчужин, и асимметричная туника на одно плечо с кожаной вставкой и золотистой фурнитурой. Полная коллекция представлена на сайте бренда.