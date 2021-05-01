Онлайн-платформа Lamoda открывает новую категорию в разделе экологичных, этичных и благотворительных товаров Lamoda Planet. В секции под названием «Мода без границ» представлена одежда, разработанная с учетом потребностей людей с инвалидностью или перенесших онкологические заболевания, пишет New Retail.

Первым брендом, который предоставил свой ассортимент для этой секции, стал Finn Flare с линейкой «Мода для всех». В поддержку капсулы Lamoda также запустила специальный лендинг. В представленных вещах применяются различные конструктивные решения: например, специальные резинки для более плотной фиксации и особая фурнитура, которые упрощают решение повседневных задач вроде переодевания или передвижения по городу. К примеру, большие внутренние карманы помогут заменить сумку людям на колясках, в бюстгальтерах предусмотрен внутренний кармашек для протеза, а элементы рисунка на одежде обозначены фактурно вышитыми подписями на азбуке Брайля. При создании одежды использовались технологичные ткани, которые позволяют телу дышать, но при этом защищают от ветра и дождя.

Как рассказывает Wonderzine, в съёмках лукбука приняли участие серебряные призёры Паралимпийских игр в Сочи 2014 по биатлону Наталья Кочерова и Алексей Быченок, а также трёхкратная серебряная призёрка чемпионата Европы по лёгкой атлетике Акжана Абдикаримова.

В коллекцию вошли вещи трендовых силуэтов и цветов. Представленные сейчас на Lamoda модели подойдут также и людям без инвалидности, которые ценят комфорт и многофункциональность, отмечает PROfashion.

«Для нас это значимый запуск. По данным портала «Если быть точным», в России более 11 миллионов людей с инвалидностью. Мы гордимся, что наши партнеры выпускают коллекции, которые создаются вместе с людьми с инвалидностью и для людей с инвалидностью. Нам как Lamoda ценно, чтобы одежда для людей, у которых есть специальный запрос к моде, была в наличии, удобной и, что особенно важно, красивой и модной. Сейчас на Lamoda в разделе «Мода без границ» порядка 30 товаров, но мы открыты для таких линеек, для новых брендов и для сотрудничества с инклюзивными модельными агентствами. Надеемся, что таких ярких и важных запусков, как у Finn Flare, будет много», – приводит РИА Мода слова Оксаны Костив, руководителя группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Group.

Инклюзивная мода стала седьмой секцией раздела Lamoda Planet, в котором собраны товары, отвечающие принципам устойчивого развития. Этот раздел был запущен 27 ноября, в «Черную пятницу 2020». В нем представлены более 3,6 тыс. товаров от более 470 брендов. Помимо новой секции «Мода без границ», Lamoda Planet включает еще шесть секций: «Recycle и инновации», «Экосостав», «С заботой о животных», «Vegan», «Сохраняя планету», «Хочу помочь» (товары от благотворительных фондов).