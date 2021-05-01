Uniqlo объявил о коллаборации с американским брендом Theory, который с 1997 года работает в сегменте интеллектуальной моды, выпуская минималистичные и одновременно практичные вещи.

Как пишет Fashion United, их совместная коллекция весна-лето 2021 создана в соответствии с концепцией LifeWear («Одежда для жизни») и вдохновлена прогрессивным и динамичным ритмом Нью-Йорка. Она объединяет функциональные материалы Uniqlo с легендарным лаконичным кроем, присущим Theory.

Линейка включает влагонепроницаемую парку с технологией UV Cut, блокирующей более 90 % ультрафиолетовых лучей, футболки и поло из быстросохнущего материала DRY и дышащего материала AIRism, сохраняющего ощущение прохлады, а также брюки и платья из ткани Ultra Light Stretch, которая отличается особенной эластичностью и легкостью, рассказывает The Village.

Новинка коллекции – пиджак из серии Ultra Light. Благодаря очень лёгкому, эластичному и быстросохнущему материалу, эта модель становится идеальным повседневным вариантом для всех, кому необходимо легко перестраиваться между работой и отдыхом. Сбалансированный силуэт дополнен удобными передними карманами на молнии и внутренним прорезным карманом.

В качестве дополнения к пиджаку в линейке представлены брюки и шорты из материала Ultra Light. Для удобства посадки на линии талии добавлен шнурок, а также контрастная передняя пуговица в качестве яркой детали. Благодаря материалу и крою модель не сковывает движений и легко сохнет, в любое время сохраняя ощущение комфорта.

По информации Fashion Network, в продаже коллаборация появится 20 мая и будет доступна в избранных магазинах Uniqlo и онлайн на сайте www.uniqlo.com/ru.