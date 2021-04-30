2020-й год в очередной раз напомнил всем, что сила в единении и взаимной поддержке. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли полностью разделяет эту идею. Именно поэтому свой показ весна-лето 2021 дизайнер провел не в Париже, как это обычно бывает, а в Милане – в знак солидарности с Италией, которая стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии, пишет Vogue.

Но это стало не единственным сюрпризом шоу. Вслед за «сотрудничеством» Gucci и Balenciaga модный Дом объявил о совместной работе с Levi’s. Плоды своего труда бренды представили «инкогнито» еще несколько месяцев назад на показе Valentino, однако детали стали известны только сейчас.

За основу коллаборации взяли классические унисекс Levi's 517– чуть расклешенные книзу джинсы длиной ровно по обувь. Впервые их представили в 1969 году. Оставаясь верным культовой модели, Пьерпаоло Пиччоли по-новому представил оригинальный фасон, сочетающийся с рюшами и кружевом, гармонично создавая новую концепцию романтики для мужчин и женщин, отмечает Vogue UA. Кроме того, джинсы получили двойной брендинг и оранжевую бирку на заднем кармане. Эти детали отсылают к идее гармоничного сосуществования стилей и агендерности.

По информации Buro 24/7, джинсы Levi's Re-Edition 517 можно будет купить с 30 апреля в бутиках Valentino в «Барвихе Luxury Village» и на Кутузовском проспекте, 31, а также в ЦУМе. Стоимость одной пары составит 73 200 рублей.