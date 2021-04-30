Российская команда маркетплейса AliExpress продолжает работать с локальными брендами. Новым проектом площадки стала капсульная коллекция одежда, выпущенная совместно с Игорем Чапуриным.

Коллаборация посвящена изменениям и настроениям 2021 года – в качестве манифеста проекта использованы фразы-лозунги: «Переменчивость» и «Все будет». Этими словами они решили подчеркнуть способность людей с большей легкостью относиться к переменам и оптимистично смотреть в будущее, пишет Elle. Концепция капсулы также отражает эволюцию двух компаний: для AliExpress – это активное развитие локального fashion-направления и динамичное изменение всего сервиса в целом, для бренда Сhapurin – эксперименты со стилем и выход на новую аудиторию.

В коллекцию вошли асимметричный топ на широкой лямке, рубашка с коротким рукавом, свитшот и майка в стиле oversize, зиппер на молнии, легкий демисезонный плащ и платье в стиле baby doll. В цветовой палитре капсулы сочетаются яркие оттенки синего и красного, а также классические цвета – черный, белый и серый. На всех вещах есть лого в виде земного шара как символа онлайн-покупок, которые доступны из любой точки мира, отмечает Собака.ru.

«Мой бренд всегда открыт для экспериментов, поэтому мы решили создать совместную коллекцию для людей, которые не просто открыты к переменам, но и сами становятся источником этих изменений в самых разных сферах. Коллаборация с AliExpress – это, помимо прочего, наш выход в совсем другой сегмент рынка, где марка Сhapurin имеет все шансы раскрыться с новой стороны», – приводит Buro 24/7 слова Чапурина.

«Этой коллекцией с брендом Chapurin мы хотим сказать, что мода на AliExpress может быть абсолютно разной, обязательно актуальной и всё чаще очень локальной. Коллекции дизайнера Игоря Чапурина известны людям по всей России, и мы надеемся, что позитивные и актуальные фразы на вещах нашей коллаборации найдут отклик у многих», – цитирует Fashion United Инну Булычеву, руководителя lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

Линейка уже доступна к покупке на сайте АliExpress. Вещи также можно будет увидеть и примерить в бутике Chapurin до 4 мая.