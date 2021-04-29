Пандемия сформировала новую тенденцию в онлайн-показах: когда не нужно приглашать сотню гостей, шоу можно проводить в самых далеких уголках мира, от вида которых захватывает дух. В сезоне весна-лето 2021 модели на показе Saint Laurent вышагивали на каблуках по дюнам. На этот раз в ролике, который снимали в Исландии, они ходили среди ледников, мхов и отвесных скал под саундтрек на основе композиции Макса Рихтера.

Живописные пейзажи были усилены переосмысленными хитами архивных единиц бренда: от элегантных твидовых жакетов в духе 1960-х до метализированных боди в стиле 1980-х годов, рассказывает Vogue UA.Кроме них, в коллекцию вошли яркие мини-юбки, велосипедки (в том числе, кожаные), бра из цепочек, топы с перьями, ультракороткие шорты в сочетании с бесконечными ботфортами, комбинезоны с эффектными разрезами, меховые шапки, из-под которых были видны длинные серьги-люстры, и другие массивные украшения. Интересно, что мех присутствовал не только на головных уборах, но и на манжетах жакетов, а также юбках.

Цветовая палитра состояла как из привычных для Энтони Ваккарелло и любимых им черного и белого, так и оттенков розового, золотого, синего, красного и зеленого, пишет Собака.ru.

Как отмечает Buro 24/7, жакеты повторяют силуэты YSL из 1960-х – похожие носила Катрин Денев в «Дневной красавице». Четырёхлистный клевер на поясах-цепочках и чокерах тоже взят из архивов Дома. Сам Ваккарелло описывает коллекцию как «1960-е в цветах 1980-х», а одним из источников вдохновения называет электроклэш-артистку Peaches и ее безумные концертные образы. Сочетание яркого искусственного меха и роскошной кожи передали главную идею дизайнера – идеальный баланс между китчем и элегантностью, особой праздничностью и неприукрашенной красотой. Суровая, но восхитительная природа как нельзя точно отражала бунтарский характер коллекции.