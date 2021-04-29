СТС Love и бренд уличной одежды «Юность» объединились, чтобы создать лимитированную коллекцию спортивных костюмов для просмотра сериалов.

В капсулу вошли худи, джоггеры и oversize-футболка. Модели, вдохновленные азиатской эстетикой минимализма, выполнены в небесном цвете со слоганом СТС Love: «Мы никому не скажем, что ты это смотришь», – вышитым китайскими иероглифами, пишет PROfashion.

Коллекция отражает концепцию guilty pleasure (с англ. «постыдное удовольствие»): неважно, кто вы – школьник, хирург или топ-менеджер в крупной компании – не нужно стесняться своей любви к «Папиным дочкам», «Моей прекрасной няне», «Не родись красивой» и другим сериалам детства. Никто об этом не узнает.

«Давайте не будем обманывать сами себя, все мы начинали смотреть сериалы не с "Во все тяжкие" и "Игра престолов", а с "Ералаша", "Папиных дочек" или "Ранеток". Но часто молчим об этом. В дружеском сотрудничестве с СТС Love мы именно об этом и хотели сказать», – приводит New Retail слова создателя бренда «Юность» Антона Тюленева.

«Ребят из Юности вдохновила основная концепция телеканала про guilty pleasure: СТС Love призывает всех быть честными с собой и делать, смотреть и носить то, что действительно нравится. Спортивная капсула, которую мы создали, идеально подходит для нашего телезрителя. Она модная, но не вычурная и при этом комфортная, объединяющая ценности двух наших брендов», – цитирует AdIndex Евгению Мельникову, директора по маркетингу СТС Love.

Лимитированная коллекция СТС Love & «Юность» не предназначена для продажи. Вещи из капсулы можно будет получить в качестве подарка, участвуя в розыгрышах и раффлах в социальных сетях телеканала.