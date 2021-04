Последние несколько лет запомнятся как период зарождения новой волны в мировой индустрии моды благодаря нескольким знаковым событиям. В 2015-м крупнейшие Дома покидают креативные директора и настоящие звезды своей профессии – от Рафа Симонса (Dior) до Рикардо Тиши (Givenchy). Позднее Симонс уже в Calvin Klein объединяет мужской и женский показы в одно шоу, а Barberry и Tom Ford тестируют подход see now – buy now. Участники рынка - и бренды, и ритейл - говорят о том, что бешеная гонка за трендами и 8–10 коллекций в год – это перебор и точка кипения, требуются перемены. 2020-й сказал свое веское слово: недели моды, от которых уже успели отказаться некоторые большие марки, прошли в digital-формате, а шоппинг почти полностью ушел в онлайн. Однако все эти события являются лишь сигналами к тому, чтобы потребители моды переосознали роль вещей и услышали, что индустрия в текущем состоянии выбрасывает в атмосферу более миллиарда тонн парниковых газов, производя эти 8–10 коллекций для тысяч брендов в год по всему миру.

В обиход постепенно начал входить словарь новой этики, декларирующий ответственность за экологию, разумное потребление, а также такие явления как ресайкл/апсайкл технологии. Известное письмо американского и британского модных советов CFDA и BFC открыто призвало перейти на производство не более двух коллекций в год. При этом власти Франции, Соединенного Королевства, Израиля, США и других стран уже готовят законы, ограничивающие или запрещающие производство и торговлю натуральным мехом. Пионер эко-движения в моде Стелла Маккартни сегодня уже далеко не единственный пример этичного и эко-ориентированного бизнеса – по всему миру появляются бренды, поддерживающие ее философию и подход.

Важной и значимой силой в спасении индустрии моды от кризиса перепроизводства становятся ресейл-платформы, предлагающие продавать неиспользуемые вещи вместо того, чтобы их выбрасывать. Существует несколько бизнес-концепций работы таких проектов, наиболее популярная из которых состоит в принципе маркетплейса: продавец фотографирует предмет и загружает его на сайт с описанием и ценой, площадка организует доставку и получает свою комиссию только в случае реального заказа. Один из российских проектов решает задачу продавца гораздо более клиентоориентированным способом: команда TheRealTop получает заявку от владельца вещей и забирает их на собственный склад, где проводит аутентификацию (проверку на анти-фейк), делает фотосъемку и публикует в каталоге сайта всю нужную информацию; дальнейшая логистика и все иные организационные вопросы также решаются специалистами без участия продавца; клиенты же получают доступ к предметам из коллекций ведущих мировых брендов по очень доступным ценам. На сегодня такой сервис является уникальным для российского рынка, однако учитывая высокие темпы его роста, можно предположить скорое развитие конкурентной среды.