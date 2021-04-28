Gucci представили новую рекламную кампанию Gucci The Beloved Show. В нее входят серии фотографий и видеороликов, посвященных четырем культовым моделям сумок Gucci, среди которых Dionysus, Gucci Horsebit 1955, GG Marmont и Jackie 1961.

Креативный директор бренда Алессандро Микеле вдохновился голливудскими ток-шоу – и решил запустить собственное. Как пишет Buro 24/7 UA, героями Gucci Beloved стали музыкант Гарри Стайлс, теннисистка Серена Уильямс, актрисы Дайан Китон, Дакота Джонсон, Аквафина и Сиенна Миллер. Ведущим выступил Джеймс Корден, известный своим (настоящим) шоу Carpool Karaoke.

Для работы над проектом дизайнер в очередной раз привлек американского режиссера и фотографа Хармони Корина.

«Мы вернулись во времена оригинальных телевизионных ток-шоу и сделали сумку, не меньшую знаменитость, их главной героиней. Очень часто эти творения носят имена влиятельных женщин, которые сформировали привычки многих людей. Теперь же они принимают участие в нашем шоу, основной идеей которого было наличие одновременно двух звезд – сумки и самого таланта. Это своего рода игра отсылок главных героев друг к другу», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера.

Как пишет Elle, центральное место в линейке Gucci Beloved занимает модель Dionysus с пряжкой в форме двух тигриных голов. Это ода греческому богу, который, по преданию, переплыл реку Тигр на тигре, посланном ему Зевсом. Модель Gucci Horsebit 1955 с двойным кольцом с планкой отсылает к богатому конному наследию модного Дома – это сумка, в которой традиционные элементы органично сочетаются с современными деталями. Ярким элементом сумки GG Marmont стала монограмма GG, вдохновленная традиционным стилем инициалов Gucci. И наконец, в линейке представлена модель Jackie 1961, известная своей изогнутой формой в виде полумесяца и характерной застежкой-защелкой.

«Я очень люблю, просто обожаю свои сумки. Вероятно, они всегда будут моей самой большой любовью, моим любимым аксессуаром. Поэтому для меня было вполне естественным называть некоторых из них Beloved. Это название связано с моим личным опытом и моей любовью к сумкам», – цитирует портал слова Алессандро Микеле.