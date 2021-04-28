Ювелирная марка Avgvst показала коллаборацию с брендом оптики P.Y.E. Вместе они разработали коллекцию солнцезащитных очков и оправ.

Очки в классической модели «панто» вдохновлены синглом Pacific State 1989 года английской электронной группы 808 State. Модель представлена в трех цветовых сочетаниях – черепаховый ацетат с бутылочно-зелеными линзами, черный ацетат с темно-синими, а третий вариант – серая рамка и желтые заушники – совмещает знаковые цвета Avgvst. Нейлоновые линзы очков, по словам бренда, отличаются особой прочностью и легкостью, пишет The Village.

Помимо солнцезащитных моделей, Avgvst и P.Y.E выпустили оправы, в которые можно установить как имиджевые линзы, так и для коррекции зрения. А специально для очков есть серебряная цепочка с двумя карабинами, которую можно носить и как обычную цепь, отмечает The Blueprint.

«В прошлом году у нас было время переосмыслить свой собственный дизайн-код. Мы много работали с музейными находками и с референсами из британских 80-х, переизобретали их в современном контексте, что вылилось в обширную коллекцию Heart Of Avgvst. Поэтому, когда мы с P.Y.E решительно настроились сделать что-то вместе, наши мысли снова сошлись на рубеже 80-х и 90-х, и именно классическая унисекс-форма оправы стала отправной точкой», – приводит Buro 24/7 слова основательницы и креативного директора Avgvst Натальи Брянцевой.

Коллаборация Avgvst x P.Y.E уже доступна на сайтах jewelry-in-august.com и pyeoptics.com, а также в магазинах брендов. Стоимость аксессуаров варьируется от 10 900 за оправу с оптическими линзами до 11 900 за солнцезащитные очки.