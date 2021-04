22-25 апреля в Фестивальном центре «Октябрь» (зал №9) и в кинотеатре «Иллюзион»прошли мероприятия бизнес-площадки 43 ММКФ и деловой программы Московского молодежного кинофорума в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Организаторами события выступили – Дирекция Московского международного кинофестиваля, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, веб-кинотеатра CHILL, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В мероприятиях бизнес-площадки приняли участие более 300 участников, 87 экспертов, среди них – 8 иностранных, представители 29 регионов, а онлайн-трансляции посмотрели более 5000 зрителей. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Экспертами и спикерами бизнес-площадки стали представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ, изданий, в том числе международные эксперты. Среди них – Марина Абрамова (Роскультцентр), Сусанна Альперина (Российская газета), Борислав Володин (Art masters), Наталья Гойденко (Национальный фонд поддержки правообладателей), Анна Гудкова («1-2-3 продакшн»), Евгения Данильченко (РЭЦ), Ольга Жукова (АПКиТ), Антон Калинкин (Chill), Михаил Клочков («Start»), Макар Кожухов (Okko), Сергей Корнихин («Друг друга»), Мария Лемешева (Кинорепортер), Светлана Максимченко (Министерство культуры РФ), Сергей Мирошниченко (Студия «Остров»), Сергей Маевский (МТС), Александр Нечаев («Бюллетень кинопрокатчика), Федор Попов (ВГИК-Дебют), Вадим Потапов (Кинопрайм), Жан Просянов («Кино-Театр.Ру»), Нина Ромодановская («Профисинема»), Владислав Рубин, Тори Цурюпа («Яндекс. Студия»), Анна Рясик (РОСКИНО), Вадим Соколовский (ivi), Лариса Солоницына (Союз кинематографистов России), Алексей Троцюк («YBW», «Start»), сценаристы Андрей Золотарев («Лёд», «Притяжение») и Роман Кантор («Эпидемия»). В работе площадки также приняли активное участие зарубежные эксперты – Adam Paplinski и Katarzyna Szarecka (pitchthedoc.com, Польша), Mercedes Fernandez Alonso (Torino Film Lab, Испания), Marge Liiske (Black Nights Film Festival, Эстония), Mira Staleva (Sofia meeting, Болгария), Алам Сарфарас (Индия), Стивен Мао (США).

Торжественное подведение итогов бизнес-площадки состоялось в ресторане «Хамстер», где были вручены главные призы Московского питчинга дебютантов – 6 миллионов рублей (по 1 000 000 рублей в каждой категории) от Фонда Президентских грантов, а также призы от партнеров.

Лауреатом питчинга документального кино стал проект «Любовь на миллион 2» (автор сценария и режиссер Дарина Умнова (Дарина Шипулина), продюсер Карина Шарафутдинова, г. Москва). Комедийно-мелодраматический фильм расскажет историю борьбы молодой героини Яны, оставшейся с полугодовалым ребенком на руках и огромной суммой кредита, которую муж-аферист повесил на доверчивую и влюбленную девушку. Проект также получил техническую поддержку от компании Canon.

Сергей Мирошниченко, художественный руководитель студии «Остров», режиссер-документалист: «Все картины были очень сильными. Две картины набрали абсолютно одинаковое количество голосов. Это случай. Но у Паскаля есть фраза: «Под случаем всегда маскируется Господь Бог». Бог должен был выбрать любовь».

В категории «Короткометражное игровое кино» лауреатом стал проект «Память Инги» (авторы сценария Елена Никифоренко, Леонид Назаров, Дания Прасолова, режиссер и продюсер Елена Никифоренко, г. Москва). Это история об одиноком смотрителе Маяка Федоре, который встречает Ингу. Инга числится в списках пропавших без вести, ничего не помнит, но может творить чудеса.

Янна Буряк, генеральный директор агентства «Восток»: «Питчинг – уникальное для России событие. Сегодня кинематографисты, которые работают над своим первым короткометражным фильмом, получили такой большой денежный приз. С этими деньгами они могут уже запустить картину в производство. Спасибо организаторам за такую возможность!».

В категории «Веб-сериалы» лауреатом стал проект «Знакомьтесь, Рак» (авторы сценария Мария Гончарова, Дарья Смирнова, Ирина Романова, Александр Иоффе, Ольга Осипова, г. Москва). Комедийно-драматический проекта расскажет о геймере Егоре, который возвращается из армии и узнает, что у него рак. Парень решает заработать на своей болезни, но еще не знает, что рак, имеющий вполне человеческие очертания, откажется с ним сотрудничать.

Антон Калинкин, учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента: «Уровень проектов, представленных на питчинге, за последние 2 года вырос. Это приятно. Из всех вышедших в финал участников все очень трепетно и искренне относятся к своим проектам, поэтому хочу сказать, чтобы никто не расстраивался. Победителя мы выбрали по одному принципу, который мне кажется сейчас очень важным в кино и в аудиовизульном контенте: важно, чтобы то, что вы смотрите не только порождало в вас эмоции в момент просмотра, а еще и желание размышлять об этом после просмотра, и, возможно, предпринимать какие-то действия».

Лауреатом категории «Телесериалы» стал проект «Буран» (автор сценария Лилия Янтилина, г. Москва). Мистический триллер рассказывает историю журналистки Яны и ее брата МЧСника, таинственным образом исчезнувшего на трассе во время бурана.

Олег Богатов, креативный продюсер, управляющий партнёр сценарной школы и студии «Лига Кино»: «Жюри с большим интересом смотрело идеи. Сериалы – сейчас самый главный продукт, и совершенно очевидно, что многие проекты, написанные дебютантами, наверное, минуя питчинги, ушли на платформы. В экспертном совете категории борьбы не было. Победитель был выбран единогласным решением».

Главный приз в категории «Полнометражное игровое кино» завоевал проект «Председатель Земного Шара» (авторы сценария Кристина Паустиан, Константин Франк, режиссер Кристина Паустиан, продюсеры Тамара Богданова, Маргарита Аминева, Янна Буряк, г. Москва). Проект – история-притча, основанная на жизни и творчестве русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова, разворачивающаяся на пороге войны в городе М.

Стивен Мао, Президент Studio Mao, продюсер: «Я бы хотел поблагодарить организаторов за это мероприятие, поблагодарить Молодежный центр Союза кинематографистов России, который вносит весомый вклад в развитие российского кинематографа. А также Фонд президентских грантов и партнеров, поддерживающих проект. Все проекты были очень сильными, решение далось нам очень непросто».

В категории «Work-in-progress» победил проект «Кантия» (автор сценария Мария Вихрова, продюсер Арам Манукян, г. Москва). Картина рассказывает история возвращения Романа в родной дом на острове. С собой он берет 11-летнюю дочь Софию. Роман будет бороться за свой дом, встретит школьную любовь. А София узнает о живущей на острове царевне Кантии и захочет убить отца, изменившего маме…

Все финалисты категории получили специальные призы от группы компаний «СинеЛаб». Это проекты: «Кантия», автор сценария Мария Вихрова, продюсер Арам Манукян (Москва), «Холодное золото», авторы сценария Любовь Борисова, Пётр Хики, режиссер

Пётр Хики, продюсер Сардана Саввина (Якутск), «Я иду искать», авторы сценария Софья Сафаева, Татьяна Тер-Карапетьян, режиссер Софья Сафаева (Москва).





Наталья Иванова, генеральный продюсер компании «Хорошо продакшн»: «Work inprogress – самая продюсерская категория, на мой взгляд. Ты, как продюсер, испытываешь огромную ответственность за начатый проект. Поэтому награда в этой категории – продюсерская. Она – за терпение, каждодневный труд и желание довести картину до конца».

МЕРОПРИЯТИЯ БИЗНЕС-ПЛОЩАДКИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ КИНО

Одной из центральных тем работы бизнес-площадки 43-го ММКФ стало кинематографическое развитие регионов.

В рамках события состоялась форсайт-сессия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, кинокомиссий, продюсерских центров, киностудий, креативных кластеров и некоммерческих отраслевых организаций – обсудили положение и перспективы развития регионального кинематографа, меры господдержки отрасли, а также вопросы взаимодействия с коллегами из других регионов и государств.

Экспертами форсайт-сессии выступили: Светлана Максимченко и Валентин Лисицин (Министерство культуры РФ), Евгения Данильченко (РЭЦ), Ольга Жукова (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), Дмитрий Табарчук (Art Pictures Vision, АПКиТ), Родион Павлючик (ГК «Приор», АПКиТ), Никита Трынкин (Star Media, АПКиТ), Ирина Мастусова(Ассоциация анимационного кино), Сергей Петров (киностудия им. М. Горького), Нина Кочеляева (Новый институт культурологии), Лариса Солоницына и Михаил Калинин (Союз кинематографистов России), Анастасия Зуенко (Московская кинокомиссия) и др.

О возможностях своих регионов рассказали представители 29 субъектов РФ: республик Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Карелия, Крым, Татарстан, Хакасия, Якутия, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Пермского краев, а также Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей.

У каждого региона своя специфика, в зависимости от исторического развития, природного ландшафта и этнической карты населения. В целом наблюдается тенденция на устойчивое развитие киноиндустрии практически во всех вышеперечисленных субъектах РФ.

Светлана Максимченко, руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры РФ: «Одним из направлений Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года, работа над которой проводится в данный момент, является развитие региональной кинематографии и децентрализация отрасли. В связи с этим было бы правильно, если регионы разработают собственные концепции развития, чтобы свести это потом в единый документ. Только слаженная работа позволит сформироваться инфраструктуре креативных индустрий».

Стивен Мао (Stephen Mao), Президент Studio Mao, продюсер: «Благодаря этой встрече я узнал многое о России – прекрасные локации, удивительное этническое многообразие, такие фактурные лица!».

Представители российских образовательных учреждений и творческих объединений в рамках open-talk «Особенности подготовки кадров в регионах» рассказали о программах обучения, перечислили проблемы, с которыми сталкиваются кинематографисты на местах, а также отметили, какие навыки необходимы для работы в региональных проектах и на глобальном рынке. В дискуссии приняли участие Борислав Володин (Art Мasters), Павел Данилов (Санкт-Петербургский институт кино и телевидения), Анна Шарова (Московская школа кино), Дмитрий Котов (Высшая школа кино «Арка»), Маргарита Посадских («Медиаполис», Тюмень), Ульяна Белецкая (Siberia.doc, Красноярск), Ирина Белова («Енисей Кино», Красноярск), Павел Печенкин(Пермская кинокомиссия) и Алексей Барыкин (Казанский институт кино и телевидения), Дмитрий Якунин, куратор бизнес-площадки ММКФ, руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум», исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России.

По мнению спикеров, в ближайшее время нужно установить стандарты образования, позволяющие готовить квалифицированных специалистов по всей стране, – возможно, в этих целях будут созданы центры развития и поддержки компетенций. При этом студентов лучше вовлекать в кинопроизводство с самого начала обучения – в противном случае, как показывает практика, люди не задерживаются в профессии. Также важно учитывать специфику регионального кино: оно дешевле и аутентичнее «больших» столичных проектов. Соответственно, региональные киностудии должны уметь работать мобильно и с меньшими бюджетами. Наиболее перспективными финансовыми моделями участники встречи считают частно-государственное партнерство и систему грантов и субсидий.

Отдельный акцент организаторы форума сделали на развитии кино в Якутии в рамках open talk «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?» Спикерами встречи выступили: директор киностудии «Сахафильм» Дмитрий Шадрин, директор Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис, режиссер фильма «Холодное золото» Петр Хики. Модерировал мероприятие кинокритик, советник ректора ВГИК Андрей Апостолов, который отметил, что якутская национальная кинематография стала отдельным полноценным явлением. По его словам, этот феномен говорит о «значимости фестивального движения в развитии национальных кинематографий». Благодаря именно кинофестивалям, по его мнению, о якутском кино знают и пишут критики.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Большое внимание в рамках деловой программы было уделено взаимодействию с зарубежными фестивальными и образовательными платформами.

На сессии «Зарубежные площадки: возможности для дебютантов» прошла презентация 3 зарубежных площадок. Координатор Польской академии документальных искусств, продюсер Адам Паплински (Adam Paplinski) и продюсер Катарина Цареска (Katarzyna Szarecka) представили онлайн-платформу документальных фильмов pitchthedoc.com и рассказали об особенностях взаимодействия участников европейского рынка. Глава кинорынка Industry@Tallinn&Baltic Event Мардж Лииске (Marge Liiske) рассказала о мероприятиях BlackNights Film Festival. Мира Сталева (Mira Staleva) – заместитель директора и отборщик Софийского кинофестиваля (SIFF), руководитель рынка копродукции Sofia Meeting – рассказала о возможностях площадки и выразила заинтересованность в совместных проектах с партнёрами из других стран, а также развитии рынка Юго-Восточной Европы.

Модераторами встречи выступили продюсер, отборщик документальной программы ММКФ Анастасия Безрук и консультант по международным кинорынкам и кинофестивалям телеканала ТВ-3 Анна Арутюнова.

Адам Паплински, координатор Польской академии документальных искусств, продюсер: «Интернет открывает широкие возможности для презентации своих проектов. Но для того, чтобы идея была реализована, необходимо грамотно ее позиционировать. Во-первых, нужно сделать хорошую презентацию и начать продвигать проект. Необходимо сделать так, чтобы информация о нем была доступна игрокам рынка и постоянно обновлялась: профессионалы индустрии должны видеть, как ваш проект эволюционирует. И если сегодня он их не заинтересовал, это не значит, что проект не заинтересует их завтра».

Мардж Лииске(Marge Liiske), глава кинорынка Industry@Tallinn&Baltic Event: «В прошлом году мы провели фестиваль в онлайне, в этом году запланировали более масштабный формат: совместно с Европейской киноакадемией проведём образовательные курсы, и участники, прошедшие их, получат сертификаты. Российские проекты очень часто участвуют в нашем фестивале. Мне нравятся современные истории о жизни россиян. Хотя у нас практически нет ограничений по жанрам: главное, чтобы кино было понятно международной аудитории».

Мира Сталева (Mira Staleva), заместитель директора и отборщик Софийского кинофестиваля (SIFF), руководитель рынка копродукции Sofia Meeting: «Мы начали работу 18 лет назад и с самого начала взаимодействовали с российскими проектами. Наша задача – отбор фильмов. Каждый год мы отбираем до 20 проектов. Многие дебютанты начинают с Sofia Meeting – нам нравится поддерживать молодых кинематографистов и быть с ними в начале их карьерного пути».

Уже традиционным для деловой программы стал open talk «Зарубежные площадки. Российский опыт». Спикерами встречи выступили: участница Torino film lab Елена Бродач, участник Berlinale Talents Егор Одинцов участница программы EAVE и EAVE on DEMAND in Russia Катерина Михайлова, руководитель международного департамента РОСКИНО Анна Рясик и организатор Недели российского кино в Индии, кинорежиссер Алам Сарфараз. Модератором мероприятия выступила креативный продюсер «1-2-3 продакшн» Анна Гудкова. Центральными темами для обсуждения стали вопросы копродукции, международного сотрудничества и взаимодействия молодых российских кинематографистов с зарубежными площадками. Особое внимание на встрече уделялось зарубежным тренинговым программам и тем перспективам, которые в дальнейшем открываются для каждого российского участника.

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Еще одной ключевой темой работы бизнес-площадки стало развитие индустрии в посткарантинный период. В рамках этого направления были проведены два open talk.

В рамках open talk «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху»спикеры обсудили вопросы: Как пандемия изменила рынок? Как продюсеры относятся к тому, что снимают? При помощи чего можно выбраться из цифрового одиночества? Нужно ли игрокам киноиндустрии быть социально ответственными?

Участниками встречи стали Дмитрий Табарчук (генеральный продюсер Art Pictures Vision), Наталия Клибанова (главный продюсер «Амедиа Продакшн»), Антон Калинкин (учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента). Модератором встречи выступил Никита Тихонов-Рау (продюсер, генеральный директор Лаборатории социального кино «Третий сектор»).

По словам Дмитрия Табарчука, в период карантина кинематографисты интенсивно работали над производством сценариев, а после снятия ограничительных мер все начали лихорадочно снимать. Это привело к повышению гонораров актеров, которые оказались занятыми в нескольких проектах одновременно и порой были вынуждены отказываться от участия, поэтому продюсеры в поисках замены открывали новые имена. Таким образом, на отечественном небосклоне загорелись молодые звезды.

Наталия Клибанова дополнила коллегу, отметив, что это касается не только актеров – кинопроизводственный «цех» пополняется новыми кадрами, состоящими из выпускников киношкол, которые в последнее время ведут активную и продуктивную деятельность. Благодаря этому отрасли постепенно удается решить проблему нехватки специалистов, которая, однако, остается острой в условиях стремительно меняющегося рынка и битвой за зрителя.

Антон Калинкин обратил внимание участников встречи на то, что изменился подход производителей контента к его созданию.

Антон Калинкин, учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента: «За последнее время произошла важная вещь – мы начали потреблять собственный контент. Раньше мы снимали “для народа”, а теперь сами смотрим свои работы, то есть являемся производителями и потребителями контента одновременно. Непрофессиональный контент резко вышел на рынок профессионального контента, по аналогии с музыкальным рынком. Нет больше авторитетов, есть лишь желание снимать и технологии, доступные каждому. Потребительский контент начинает врываться в большое кинопространство – это произойдет в ближайшие годы».

По мнению участников встречи, в ближайшее время у широкой аудитории будут популярны комедийные и развлекательные шоу, спортивные трансляции, современные истории. Меньшим спросом будут пользоваться историческое и документальное кино. В то же время, несмотря на то что сегодня все труднее задеть социальный нерв зрителя, в индустрии появляются проекты, не только успешные по ключевым показателям, но и корректирующие общественное мнение.

Также на площадке состоялся открытый диалог «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?». Участниками дискуссии стали: Алексей Троцюк (Yellow, Black and White, START), Роман Дорофеев («Русский репортаж»), Ирина Пономарева («Белые ночи»), Елена Фисенко (Capella Film), Сергей Корнихин («Друг Друга») и директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов. Модератором выступила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Во время встречи эксперты обсудили тонкости проката, выделили главные отличия между контентом для платформ и кинотеатров, а также дали советы по продвижению работ молодым кинематографистам.

Алексей Троцюк, генеральный продюсер Yellow, Black and White и сооснователь видеосервиса START: «Когда-то лет 20 назад был огромный рынок DVD, на котором существовало все экспериментальное кино. И оно собирало довольно приличную кассу, тот же Netflix, по сути, вырос из прокатного DVD. У всех платформ есть дефицит в кино, особенно в русском. И мы заинтересованы в том, что привлечет внимание. Возможно, ваш фильм не создан для того, чтобы пускать его в кинотеатре, потому что он не сможет собрать ту аудиторию, которая позволит ему конкурировать в живом прокате. Но онлайн-сервисы, как в прошлом DVD, открывают такую возможность. Я думаю, что с появлением цифровых площадок появится новое кино, которое изначально будет бороться за платформы и помогать им выполнить поставленные цели».

Макар Кожухов, директор по контенту мультимедийного сервиса Okko: «Сравнивать одни цифры с другими – абсурдно, это несравнимые вещи. И прежде чем говорить «а давайте все расскажут сколько», необходимо создать унифицированную систему подсчета на онлайн-сервисах. Либо мы все договариваемся о том, что есть некая единая метка, которую мы считаем за 1 просмотр, либо все разговоры об этом бесполезны».

Спецификой работы в новых условиях поделился на творческой встрече в рамках бизнес-площадки и режиссер монтажа Франсуа Гедижье (Francois Gédigier). Он работал над такими картинам, как «Танцующая в темноте» (реж. Ларс фон Триер), «Синонимы» (реж. Надав Лапид), «Королева Марго» (реж. Патрис Шеро).Спикер рассказало различии между традиционным и виртуальным процессом монтажа, а также ответит на вопросы аудитории.

Франсуа Гедижье, режиссер монтажа: «Мы заканчивали монтаж фильма с режиссером, когда случился локдаун, и нам пришлось продолжить работу по электронной почте. Это было ужасно, потому что в нашем деле важны нюансы, которые могут быть считаны только при живом общении – там все понятно без слов. Но думаю, что больше стоит бояться «Нетфликса», а не пандемии. Ведь еще немного, и не пошли бы мы ни в какое кино, а так и засели бы перед домашними экранами».

В финальный день бизнес-площадки состоялась встреча участников Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.

Итоги бизнес-площадки подвел ее куратор Дмитрий Якунин: «Приятно, что по мнению многих экспертов и участников, уровень бизнес-площадки значительно вырос. Мы благодарим за максимальную помощь и поддержку Дирекцию Московского международного кинофестиваля, модераторов open talk и мероприятий, а также замечательных экспертов и участников. В дальнейшем мы планируем усиливать бизнес-площадку присутствием еще большего количества международных экспертов, ведущих продюсеров и представителей онлайн-платформ, при этом сохраняя основной акцент на мероприятиях с участием региональных кинематографистов и дебютантов. Ведь именно региональное и молодое кино – будущее нашей киноиндустрии».