Российский бренд DaisyKnit показал новую весеннюю коллекцию. Главным элементом является сочетание прозрачных тканей, пастельных оттенков и различных фактур. Они отражают пробуждение природы и начало теплого сезона.

В коллекции широко используются разнообразные фактуры: объемные, прессованные, атласные, прозрачные, джинсовые и трикотажные изделия. Костюмная группа представлена жакетом пастельных тонов из набивного итальянского трикотажа. В качестве акцента можно подчеркнуть пальто-жакет, расклешенную юбку из костюмной ткани, блузку с воланом.

Тенденция к прозрачности поддерживается сразу в нескольких позициях коллекции: это блузки, юбки, рубашки из тонкого тенсела, а также в коллекции появилось сразу несколько новых джинсовых изделий, таких как рубашки, жакеты, жилеты и даже тренчи.

Фото предоставлены компанией.